Login mit Face ID und Touch ID: Google-Konten unterstützen Passkeys

Google hat heute mit dem Rollout der Passkeys begonnen und erleichtert so den Login in das eigene Google-Konto. So muss man sich nicht mehr mit dem Passwort anmelden, sondern kann über Passkeys einfach Face ID oder Touch ID als Authentifizierung nutzen. Es handelt sich dabei um eine weitere Anmeldemöglichkeit, alle anderen bleiben natürlich bestehen.

Google erklärt noch einmal:

Passkeys sind eine neue Art, sich bei Apps und Websites anzumelden. Sie sind sowohl einfacher zu verwenden als auch sicherer als Passwörter, sodass Nutzerer und Nutzerinnen nicht mehr auf die Namen von Haustieren, Geburtstagen oder das berüchtigte „Passwort123“ angewiesen sind. Stattdessen können sich Nutzerer und Nutzerinnen mit Passkeys bei Apps und Websites auf die gleiche Weise anmelden, wie sie ihre Geräte entsperren: mit einem Fingerabdruck, einem Gesichtsscan oder einer PIN für die Bildschirmsperre. Und im Gegensatz zu Passwörtern sind Passkeys resistent gegen Online-Angriffe wie Phishing, was sie sicherer macht als beispielsweise SMS-Einmalcodes.

Ab heute sind Passkeys für Google-Konten verfügbar. Ihr könnt sie hier ausprobieren, die Einrichtung ist einfach und schnell. Zudem werden Administratoren von Google Workspace-Konten bald die Möglichkeit haben, Passkeys für Endnutzer:innen im Anmeldeprozess zu aktivieren.