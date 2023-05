Amazon Luna: Cloud-Gaming mit Fortnite und weiteren neuen Spielen

Nach der Verbannung von Fortnite aus dem App Store gab es bereits im vergangenen Jahr die ersten Wege, den beliebten Shooter weiterhin auf iPhone oder iPad zu spielen. Cloud-Gaming wie Xbox Cloud und GeForce Now haben es möglich gemacht. Ab sofort gibt es eine weitere Alternative: Fortnite ist auf Amazon Luna verfügbar.

Der Cloud-Gaming-Dienst ist im März in Deutschland gestartet, ab sofort dürfen Prime-Mitglieder mit einem aktiven Abo Fortnite direkt in der Cloud spielen. Entweder per Mac-App oder auf iPhone und iPad direkt im Safari-Browser unter luna.amazon.de.

Ihr habt auch die Möglichkeit, an saisonalen Fortnite-Events teilzunehmen, auf Inseln zu spielen, die mit dem kürzlich angekündigten Unreal Editor für Fortnite entwickelt wurden. Außerdem könnt ihr euer bestehendes Epic-Konto verknüpfen, um euren Battle Pass weiter zu vervollständigen.

Zusätzlich zu Fortnite hat Amazon im Mai die folgenden Spiele zur Luna+-Bibliothek hinzugefügt: Tormented Souls, Retro Classix: Breakthru, Retro Classix: Express Raider, Retro Classix: Super Real Darwin, und Retro Classix: Wizard Fire. Diese Titel sind allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Luna-Abonnement verfügbar. Den ganzen Mai über können Prime-Mitglieder außerdem vier Spiele im Rahmen des Prime Gaming-Angebots ohne zusätzliche Kosten spielen: LEGO DC Super-Villains, Resident Evil 2, Overcooked! und Time on Frog Island.