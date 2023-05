Weber Connect: Smarte Grill-App mit neuem Design und zusätzlichen Features

Der Hersteller Weber ist wohl vielen deutschen Haushalten aufgrund des eigenen Grill-Portfolios bekannt. Neben Standard-Grills gibt es mittlerweile auch smarte Geräte, die sich über eine eigene App namens Weber Connect (App Store-Link) steuern lassen. Auch die Standard-Produkte lassen sich über einen Hub zu einem smarten Grill aufrüsten und dann mit der Anwendung bedienen.

Weber Connect wurde erstmals im Jahr 2020 zusammen mit dem ersten Smart Grilling Hub sowie einem mit WLAN ausgestatteten Pellet-Grill ins Leben gerufen. Seit dem Start wurde die zur Steuerung notwendige App kontinuierlich um neue Funktionen erweitert. Nun steht Weber Connect mitsamt einer umfassenden Überarbeitung in Version 2.0 im deutschen App Store zum Download bereit. Das Update hält nun Grill-Tools wie ein aktualisiertes Dashboard, Temperaturgrafiken, mehr Rezepte und die Möglichkeit, mehrere Grills samt unterschiedlicher Rezepte gleichzeitig zu überwachen.

Laut Weber war eine der am häufigsten nachgefragten Funktionen die Möglichkeit, mehrere Rezepte gleichzeitig in der App überwachen zu können. Dies ist nun mit der neuen Schnittstelle möglich. Das Unternehmen erklärt, dass seine intelligenten Grills und der Weber Connect Smart Grilling Hub bis zu 12 Rezepte und Timer gleichzeitig verwalten können.

Darüber hinaus muss man nicht alle Gerichte auf demselben Grill aufbewahren, da die App auch mehrere Grills gleichzeitig überwachen kann. Der Launchpad-Bereich der App bietet einfachen Zugriff auf die Smokeboost-Funktion, das Einstellen der Grilltemperatur, das Hinzufügen eines Temperaturalarms, das Starten eines Timers und das Ausschalten des Grills – die meisten dieser Funktionen gibt es allerdings nur bei den SmokeFire-Pelletgrills.

Für Datenfans: Temperaturgrafiken können als CSV exportiert werden

Für alle Datenfans bietet Weber Connect jetzt auch Temperaturgrafiken. Laut Weber werden diese farbigen Live-Darstellungen jede Sekunde aktualisiert, während der Grillvorgang fortschreitet. Die Diagramme zeigen die Temperaturdaten des Grills und von bis zu vier angeschlossenen Sonden an, so dass alle Informationen an einem Ort zu sehen sind. Die Diagramme erscheinen auch auf dem Bildschirm „Jetzt grillen“ zusammen mit der Startzeit, der aktuellen Temperatur und der Zieltemperatur für jede Sonde. Die Daten können darüber hinaus mit anderen Usern geteilt werden und lassen sich sogar als CSV-Dateien exportieren, um alle Grilldaten in Tabellenkalkulationen einzubinden.

Weber hat die App auch zugänglicher gemacht, mit der Option, die Schriftgröße durch dynamischen Text zu erhöhen und Sprachansagen hinzuzufügen. Mit diesem Update bietet die Connect-App laut Weber nun über 800 Rezepte. 350 davon sind „intelligente“ Rezepte: Sie bieten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Videos und detaillierten Anweisungen. Die Weber Connect-App in Version 2.0 steht allen Nutzern und Nutzerinnen ab sofort kostenlos im deutschen App Store zum Download zur Verfügung. Für die Installation wird iOS bzw. iPadOS 15.0 oder neuer sowie rund 111 MB an freiem Speicherplatz vorausgesetzt.