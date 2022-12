My Little Pony – Mane-Kombo: Neues Puzzle bei Apple Arcade gestartet

Es ist wieder einmal Freitag, und damit hält auch mindestens ein neues Spiel bei Apples Spiele-Abodienst Apple Arcade Einzug. In dieser Woche dürfen sich alle Pferde- und Match3-Fans freuen, denn mit My Little Pony: Mane-Kombo (App Store-Link) werden diese beiden Passionen gekonnt miteinander verknüpft. Wie immer lässt sich auch My Little Pony: Mane-Kombo im Rahmen des Arcade-Abos kostenlos auf iPhones, iPads, den Mac und das Apple TV herunterladen.

My Little Pony: Mane-Kombo ist rund 1,6 GB groß, erfordert zudem iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS 10.16 zur Installation, und kann auch optional mit einem kompatiblen Game Controller gespielt werden. Auch eine deutsche Lokalisierung steht schon seit der Veröffentlichung bereit.

„Begebt euch mit euren Ponyfreunden auf ein Abenteuer und erkundet ein Equestria, das so noch niemand erlebt hat! Hinterlasst einen bleibenden Eindruck und erweckt Hoffnung in den Ländern. Entfernt die mysteriösen Ranken, heilt nervöse Tiere und stellt die Umgebung wieder her, indem ihr die Wünsche aller Ponys erfüllt. Kombiniert verschiedene Gegenstände wie Sunny Starscouts unverkennbare Smoothies und köstliche Desserts und Izzy Moonbows glitzernde Bastelmaterialien, um Wünsche zu erfüllen.“

So berichtet das Entwicklerteam von Gameloft in der Beschreibung im App Store. Das Spiel setzt neben kunterbunten, niedlichen Grafiken auf ein ungewöhnliches Match3-Gameplay, in dem man mindestens zwei Objekte zu einem neuen dritten zusammenfügt und so die Wünsche der Ponys erfüllt und Level abschließt.

Darüber hinaus hält das Arcade-Neuerscheinung auch insgesamt fünf Minispiele bereit, um für Abwechslung zu sorgen. Es lassen sich mit Pony Izzy wunderschöne Freundschaftsarmbänder erstellen, zu Zephyr Heights’ größtem Popstar Pipp Petals tanzen, Sunnys Zimmer zu renovieren und mehr. Für Langzeitspielspaß gibt es zudem über 40 Herausforderungen und Erfolge in Apples Game Center, und auch mehr als 120 virtuelle Aufkleber zum Sammeln sowie wöchentliche Challenges. Fans von Mein Kleines Pony und niedlich designten Puzzle-Games sollten daher definitiv einen Blick auf die Neuerscheinung werfen – vor allem bei jüngeren Spielern und Spielerinnen dürfte My Little Pony: Mane-Kombo auf viel Gegenliebe stoßen.