Yale Smart Safe: Smarte Verwahrungsoption für Wertsachen und vertrauliche Dokumente

Der Smart-Home-Anbieter Yale hat vergangene Woche ein neues Produkt der Kategorie Smart Storage veröffentlicht: den Yale Smart Safe. Der intelligente Tresor schützt Wertsachen und Co. und kann per App, Keypad oder mittels Schlüssel geöffnet werden.

Ob als sicherer Aufbewahrungsort für vertrauliche Dokumente im Home Office oder als Tresor für Wertsachen in Eigenheim oder Ferienwohnung: Mit dem Smart Safe hat Yale, langjähriger Anbieter von Sicherheitslösungen, einen intelligenten Allrounder auf den Markt gebracht.

Mehrere Wege fürs Öffnen

Geöffnet werden kann der Safe klassisch per Schlüssel oder PIN-Code sowie über die kostenlose Yale Access App. Über ein Aktivitätsprotokoll kann dabei in der App nachverfolgt werden, wann der Safe geöffnet wurde. Auch temporäre PIN-Codes zur Weitergabe an Dritte lassen sich über die App generieren.

Auch die Integration ins Smart Home über HomeKit, Google Assistant oder Alexa ist möglich, sofern eine entsprechende Yale Connect WiFi-Bridge vorhanden ist.

Der Safe kann sowohl an der Wand als auch am Boden montiert werden. Er ist ausgestattet mit zwei sägesicheren Schließbolzen, die für Sicherheit sorgen sollen. Darüber hinaus wird nach fünf Fehlversuchen ein Alarm ausgelöst und der Safe für fünf Minuten gesperrt, um unerwünschte Zugriffe zu vermeiden. Darüber hinaus können externe 9V-Batterien für den Betrieb des Safes genutzt werden.

Jetzt für 289 Euro erhältlich

Den Yale Smart Safe gibt es für 289 Euro auf der Website des Herstellers zu kaufen (https://yalehome.de/smart-safe/). Für die Nutzung des Safes ist die Yale Access App (App Store-Link) erforderlich, die kostenlos im App Store geladen werden kann.