Neu: Mophie 3-in-1 Ladestation mit Teleskop-Design

Mophie, eine Marke von Zagg, hat jetzt eine neue 3-in-1 Ladestation mit einem Teleskop-Design veröffentlicht. Das iPhone wird via MagSafe gehalten und geladen – und zwar mit einer Leistung von bis zu 15 Watt. Der Clou: Das iPhone kann man ganz einfach über eine ausziehbare Stange in der Höhe verstellen.

Steht die Station auf dem Schreibtisch, kann man eingehende Nachrichten sehen. Möchte man einen Videoanruf starten, lässt sich das iPhone einfach nach oben ausfahren, um so einen besseren Blickwinkel zu erhalten. Natürlich könnt ihr das iPhone am Ständer auch ins Querformat drehen. Die Idee finde ich wirklich praktisch, so kann man selbst bestimmen, in welcher Höhe man auf das iPhone blicken möchte. Die Höhe kann dabei zwischen 19 und 40 Zentimeter justiert werden.

Auch für Apple Watch und AirPods

Zusätzlich könnt ihr eure Apple Watch aufladen, auch hier wird das schnelle Laden unterstützt. Das funktioniert mit der Apple Watch Series 7 und neuer, innerhalb von 45 Minuten ist die Uhr von 0 auf 80 Prozent geladen. Unterhalb lassen sich außerdem die AirPods kabellos mit 5 Watt aufladen.

Die Mophie 3-in-1 Ladestation kostet 149,95 US-Dollar, wann die Station in Deutschland auf den Markt kommt, können wir derzeit nicht sagen. Sobald man hierzulande einkaufen kann, geben wir noch einmal Bescheid.