Diffraction: MacOS-Bildbearbeitungs-App derzeit kostenlos laden

Erst vor kurzem habe ich euch von den großen Updates berichtet, die Affinity seinen Bild- und Videobearbeitungsapps beschert hat. Heute stelle ich euch eine kleine Bildbearbeitungs-App aus Deutschland vor, die ihr für kurze Zeit kostenlos laden könnt: Diffraction (App-Store-Link) heißt die macOS-Anwendung von Entwickler Manfred Schubert und wartet mit vielen praktischen Tools auf, die man auch von den großen Apps dieses Segments kennt.

So lassen sich zunächst einmal Bilddateien vieler unterschiedlicher Formate in- und auch exportieren, darunter JPEG, HEIC und auch PSD. Die Bilder selbst sind mit Diffraction natürlich zuschneidbar und können skaliert und rotiert werden. Auch das Lasso-Tool und weitere Maskenwerkzeuge sind an Bord, sodass sich gezielt Teile des Bildes auswählen und bearbeiten lassen. Mehrere Ebenen lassen sich ebenfalls anlegen.

Ihr könnt eure Fotos mit Diffraction außerdem umfassend bearbeiten. Dafür stehen euch zum Beispiel Regler für Helligkeit und Kontrast, die Tonwertkorrektur und die Gradationskurven zur Verfügung. Aber auch rote Augen und Hautunreinheiten lassen sich mit Diffraction korrigieren. Seit der Version 2.0, die letzte Woche veröffentlicht wurde, sind außerdem weitere Werkzeuge wie ein Farbersatzpinsel, ein Hintergrund-Radierer und ein magischen Radierer im Funktionsumfang enthalten.

Tutorials zu jedem Tool

Praktisch finde ich, dass innerhalb der App zu jedem Werkzeug ein kleines Tutorial-Video samt Erklärungstext eingebettet ist. So könnt ihr euch einen direkten Überblick verschaffen, mit welcher Tastenkombination und auf welche Weise das jeweilige Werkzeug in Diffraction verwendet wird.

Das Design der App ist aus meiner Sicht sehr nutzerfreundlich und die Anwendung an sich auch einfach zu bedienen. Wer Lust hat, Diffraction auszuprobieren, kann die App für kurze Zeit kostenlos laden. Regulär kostet sie einmalig 22 Euro.