Deutschlands größter digitaler Kiosk: Readly mit neuen Heften und neuem Deal

Anzeige. Gedruckte Hefte und Magazine am Kiosk kaufen? Das war gestern. Klar, das ist immer noch möglich, die bessere Wahl ist aber Readly. Readly bietet mehr als 7.000 Magazine, Zeitschriften und Zeitungen an, die ihr bequem auf dem Sofa lesen und so auch mal Neuentdeckungen eine Chance geben könnt. Mit der optimierten Ansicht für mobile Geräte, die zuletzt noch einmal verbessert wurde, macht das Lesen auf iPhone und iPad richtig viel Spaß.

Aktuelles Angebot

Readly kostet 14,99 Euro pro Monat, bietet 5 Profile und unbegrenzten Zugriff auf alle 7.000 Magazine. Falls ihr Readly ausprobieren wollt, geht das aktuell günstiger. Ihr könnt Readly jetzt 2 Monate lang für nur einmalig 1,99 Euro ausprobieren und spart euch so 27,99 Euro. Das Abo ist jederzeit kündbar und verlängert nach dem Testzeitraum zum regulären Preis.

Readly: 2 Monate für nur 1,99 Euro (zum Angebot)

danach 14,99 Euro/Monat, jederzeit kündbar

Wieder neue Hefte dabei

Und das Sortiment bei Readly wächst stetig, zuletzt wurde das Technik-Magazin von t3n hinzugefügt, auch die Magazine Focus, Focus Money, BUNTE, SuperIllu, Mein schöner Garten, Guter Rat, inStyle, Freundin, ELLE, ELLE Decoration, Esquire, Slowly Veggie, Lust auf Genuss, Lisa, Wohnen & Garten und Harper’s Bazaar sind seit kurzer Zeit mit dabei.

Die Auswahl ist riesig, hier solltet ihr auf jeden Fall spannende Inhalte finden. Und wie ich oben schon kurz angemerkt habe, kann man so auch Heften eine Chance geben, die man sonst noch nicht gelesen hat. Wenn das Thema dann doch nicht gefällt, könnt ihr einfach zum nächsten Heft wechseln.

Der Zugriff via iPhone und iPad ist bequem und kann von überall aus erfolgen. Auf dem großen iPad-Display lässt es sich noch einfacher lesen, durch die optimierte Smartphone-Ansicht macht das Lesen aber auch auf kleineren Displays Spaß. Mobil könnt ihr wie gedruckt auch die enthaltenen Kreuzworträtsel und Sudokus lösen und müsst somit keine Abstriche machen. Gleichzeitig fällt kein Altpapier mehr an, digitales Lesen mit Readly sparte im Jahr 2022 über 16.600 Tonnen CO2.

Ich kenne bisher keinen anderen Dienst, der Readly das Wasser reichen kann. Auch zahlreiche appgefahren Leser und Leserinnen loben Readly für die Handhabung und Inhalte. Mit dem Familien-Account können gleich bis zu 5 Geräte auf die Inhalte zugreifen, wobei jedes Profil eigenständig funktioniert und Favoriten und Co nicht durcheinander gewürfelt werden.

Solltet ihr im Urlaub euer Datenvolumen nicht belasten wollen oder vorab Magazine für den nächsten Flug suchen, könnt ihr diese offline verfügbar machen. Der Download ist schnell erledigt, danach benötigt ihr keine aktive Internetverbindung mehr, um die Inhalte lesen zu können.

Wir empfehlen Readly immer gerne weiter, auch im App Store gibt es bei über 3.000 Bewertungen sehr gute 4,7 von 5 Sterne. Für appgefahren Leser und Leserinnen können die Tech-Hefte von Computer Bild, MacLife, CHIP oder Connect interessant sein. Aber auch andere Themenwelten sind vertreten: FORBES, Auto Bild, AudioVideoFoto, TV Movie, National Geographics, Börse Online, Welt der Wunder, MY BIKE, Revue Heute, Women Health, Cosmopolitan, Rolling Stone, InTouch und viele mehr.

Readly: 2 Monate für nur 1,99 Euro

Einzelne Tech-Hefte sind am Kiosk häufig besonders kostenintensiv. Wer ein oder zwei Hefte kauft, fährt mit dem Abo bei Readly deutlich besser. Beim aktuellen Angebot ist die Rechnung hinfällig, für 1,99 Euro gibt es am Kiosk kaum Auswahl.