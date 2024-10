Neue Funktionen für Videotürklingeln von Ring

Die Prime Deal Days stehen bevor und natürlich mischt auch die Amazon-Tochter Ring mit. Zahlreiche Produkte sind bereits im Vorfeld reduziert, etwa die Ring Akku-Videotürklingel für 59,99 statt 99,99 Euro oder die Ring Akku-Videotürklingel Pro für 159,99 statt 229,99 Euro. Aber nicht nur rund um die Hardware-Preise gibt es Neuigkeiten, sondern auch rund um die Software.

Genauer gesagt rund um Ring Protect, das Abo von Ring. Damit kann man nicht nur Videos in der Cloud speichern, sondern bekommt auch einige Extra-Funktionen. Und genau hier gibt es Neuerungen: Aus Ring Protect wird Ring Home. Der Preis bleibt gleich und es gibt einige zusätzliche Features.

Die neuen Funktionen von Ring Protect im Überblick

Bisher gab es eine klassische Push-Mitteilung, wenn jemand an der Tür klingelt. Mit Ring Home erhält man ab sofort einen Videoanruf, so dass man direkt mit dem Besuch vor der Tür sprechen kann, ohne die App extra über die Mitteilung öffnen zu müssen.

Hier bin ich ehrlicherweise ein bisschen skeptisch. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Arlo Türklingel getestet, die eine genau solche Funktion integriert hatte. Die Videoanrufe waren vor allem dann nervig, wenn man einfach so zur Tür gegangen ist – das iPhone klingelt dann nämlich einfach munter weiter, statt sich auf eine Push-Mitteilung zu beschränken. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet.

Klasse finde ich dagegen die zweite Neuerung, welche die Push-Mitteilungen bei erkannten Bewegungen betrifft. Mit dem Ring Home Abo bekommt ihr hier ab sofort nicht nur ein Standbild, sondern eine kleine Videosequenz. Verbessert wurde außerdem die Live-Ansicht, die man nun 30 Minuten am Stück nutzen kann – bisher musste man die Live-Ansicht nach 12 Minuten erneut starten.

Auch durchgängige 24/7-Aufnahmen sind jetzt möglich

Alle neuen Funktionen sind im Ring Home Basic (eine Kamera) Abo für 3,99 Euro pro Monat und im Ring Home Standard (ganzer Haushalt) für 10 Euro pro Monat enthalten – zum selben Preis wie bisher bei Ring Protect. Für noch mehr Funktionen wie die neue 24/7-Aufzeichnung für kabelgebundene Kameras oder kontinuierliche Live-Ansicht steht das neue Ring Home Premium Abo für 19,99 Euro im Monat zur Verfügung.