Amazon veröffentlicht überarbeitetes Fire HD 8 Tablet

Seit der Einführung des iPads vor mittlerweile weit mehr als 10 Jahren kommt mir eigentlich kein anderes Tablet ins Haus. Glücklicherweise konnten wir bei unserem Sohn bisher einen großen Bogen rund um das Thema machen, zumindest was ein eigenes Gerät angeht. Falls das bei euch anders aussieht, solltet ihr das Portfolio von Amazon aber nicht ganz außer Acht lassen.

Jetzt hat das Fire HD 8 Tablet ein Update erhalten. Das neue Modell kommt weiterhin mit 8-Zoll-HD-Display, Hexa-Core-Prozessor, verstärktem Aluminium-Silikat-Glas und einer Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden. Darüber hinaus verfügt das Fire HD 8 jetzt über eine verbesserte 5-Megapixel-Rückkamera und 50 Prozent mehr Arbeitsspeicher als das Vorgängermodell. Zur Auswahl stehen zwei Modelle: 32 GB Speicher mit 3 GB Arbeitsspeicher für 114,99 Euro oder 64 GB Speicher mit 4 GB Arbeitsspeicher für 144,99 Euro (Amazon-Link).

Das macht die Kids-Version so attraktiv

Zusätzlich zu den normalen Modellen bietet Amazon das Fire HD 8 Tablet auch in zwei Kids Varianten an, einmal als Basis-Modell und dann als Fire HD 8 Kids Pro. Letzteres richtet sich an Kinder ab dem Grundschulalter und bietet eine erweiterte Auswahl an altersgerechten Inhalten. Beide Modelle enthalten eine speziell für Kinder entwickelte Hülle, eine 2-Jahre-Sorglos-Garantie und ein Jahr Amazon Kids+.

Vor allem die 2-Jahre-Sorglos-Garantie macht für mich den Unterschied. Amazon verspricht: „Sollte das Tablet kaputtgehen, ersetzen wir es kostenlos, wenn es zurückgeschickt wird.“ Hier sind sogar Sturz- und Wasserschäden mit abgedeckt, wenn diese durch das Kind verursacht werden sollten. Ein weiterer wichtiger Punkt: Die Kids-Tablets sind von Haus aus werbefrei, es wird keine Werbung auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Dafür muss man bei den normalen Modellen einen Aufpreis von 15 Euro bezahlen.

Was mich ein wenig verwundert: Die Kids-Tablets werden deutlich günstiger angeboten, als in der uns vorliegenden Pressemitteilung von Amazon angekündigt. Das neue Fire HD 8 Kids kostet statt 159,99 Euro derzeit nur 84,99 Euro und das Fire HD Kids Pro wird ebenfalls für 84,99 statt 159,99 Euro verkauft.

Und übrigens: Wenn man das Kids-Tablet aus der Hülle nimmt und das Kinder-Profil deaktiviert, hat man ein ganz normales Fire HD 8 Tablet. Allerdings ist die Auswahl hier auf das Modell mit 32 GB Speicher und 3 GB Arbeitsspeicher begrenzt.

