Akku-Laufzeit: Wie läuft es mit eurem neuen iPhone 16?

Apple hat ja auf der Keynote ein kleines Mysterium aus der genauen Akku-Kapazität der neuen iPhone-Modelle gemacht und nicht so wirklich verraten, wie groß die Verbesserung im Vergleich zu den Vorgängern genau ausfällt. Mittlerweile sind wir zumindest in dieser Hinsicht schlauer geworden.

Denn bereits vor dem Verkaufsstart der neuen Modelle sind in Dokumenten von Behörden die genauen Akku-Angaben aufgetaucht. Hier mal ein direkter Vergleich der vier iPhone 16 Modelle mit ihren jeweiligen Vorgängern:

Standard: 3.349 mAh → 3.561 mAh (+6,34 Prozent)

3.349 mAh → 3.561 mAh (+6,34 Prozent) Plus: 4.383 mAh → 4.674 mAh (+6,64 Prozent)

4.383 mAh → 4.674 mAh (+6,64 Prozent) Pro: 3.274 mAh → 3.582 mAh (+9,4 Prozent)

3.274 mAh → 3.582 mAh (+9,4 Prozent) Pro Max: 4.422 mAh → 4.685 mAh (+5.95 Prozent)

Wie macht sich die verbesserte Kapazität im Alltag bemerkbar?

Ich bin vom iPhone 15 Pro auf das iPhone 16 Pro umgestiegen. Normalerweise ein Wechsel, den ich euch nicht anraten kann, denn dafür sind die Unterschiede zwischen den beiden Generationen einfach zu gering. Am meisten begeistert mich der für das kleine Pro-Modell nun endlich verfügbare 5-fach Zoom, das war es aber im Prinzip auch schon. Und dann wäre da natürlich auch der Akku.

Der hat bei meinem bisherigen iPhone 15 Pro innerhalb eines Jahres leider schon recht deutlich abgenommen und lag bereits nach einigen Monaten bei nur noch 90 Prozent (blieb dort aber konstant). Beim neuen iPhone 16 Pro bin ich natürlich wieder bei 100 Prozent und profitiere zusätzlich von der um 9,4 Prozent gestiegenen Kapazität.

Und ich merke im Alltag tatsächlich einen großen Unterschied. Während ich in den letzten Monaten abends quasi ständig in den roten Bereich von unter 20 Prozent gerutscht bin, komme ich jetzt wieder locker damit aus. Wenn es abends ins Bett geht, habe ich quasi immer mehr als 30 Prozent Saft im Akku. Und das, obwohl ich mein iPhone genau so nutze wie zuvor auch.

Wie sieht es bei euch aus? Von welchem Modell seid ihr auf das neue iPhone 16 umgestiegen und wie bewertet ihr die Akku-Laufzeit jetzt? Wir sind gespannt auf eure Meinungen in den Kommentaren.