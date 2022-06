Neuer Philips Hue Schalter nur eingeschränkt in HomeKit nutzbar

In dieser Woche hat Philips Hue einen neuen Schalter vorgestellt: Den Tap Dial Switch. Ein wirklich tolles neues Zubehör, das mir sofort ans Herz gewachsen ist. Es gibt vier Tasten, die einen kurzen und einen langen Druck erkennen können, sowie erstmal im europäischen Markt auch ein Drehrad, das zum Dimmen der Hue-Lampen verwendet werden kann.

Und hier hat Philips Hue wirklich mitgedacht. Ist das Licht beispielsweise komplett ausgeschaltet, kann man das Drehrad verwenden, um die Lampen mit niedriger Helligkeit einzuschalten und heller werden zu lassen. Das ist vor allem im dunklen Schlafzimmer eine echte Erleichterung.

So steht es um die Anbindung an Apple HomeKit

Genau wie anderes Original-Zubehör von Philips Hue lässt sich auch der neue Tap Dial Switch in HomeKit verwenden. Genau wie beim Dimmschalter oder dem Smart Button muss man aber auch beim Tap Dial Switch auf bestimmte Funktionen verzichten.

So lässt sich jeder der vier Buttons nur mit einem einfachen Tastendruck belegen, der lange Tastendruck wird in der Home-App nicht unterstützt – obwohl es die Funktion in HomeKit eigentlich sogar gibt.

Was ich aber besonders schade finde: Auch das Drehrad wird in HomeKit nicht unterstützt. Und damit hätte man wirklich einiges anfangen können, etwa zur Lautstärke-Regelung von HomeKit-kompatiblen Lautsprechern. Hier liegt das Problem aber wohl eher bei Apple – denn mir ist auch kein anderer Schalter bekannt, der in HomeKit eine solche Funktionalität bietet.