ParcelTrack: App zur Sendungsverfolgung bekommt neue Extras

Wenn ich ein besonders wichtiges Paket erhalte, verfolge ich es üblicherweise mit der App Deliveries von Junecloud, in Deutschland ist die Anwendung unter dem Namen Lieferungen für iPhone, iPad und Mac erhältlich. Mit ParcelTrack (App Store-Link) gibt es aber auch eine interessante Alternative aus deutscher Entwicklung, die nun endlich wieder ein Update erhalten hat.

Nachdem es zwei Jahre lang keine nennenswerten Veränderungen gegeben hat, steht ab sofort ParcelTrack 3.0 zum weiterhin kostenlosen Download bereit. Zusätzlich bleibt es beim einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 3,49 Euro, wenn man die Premium-Funktionen in der App nutzen möchte. Aber was ist nun eigentlich neu?

So gibt es auf dem iPhone ein verbessertes Layout, das sich an die gestreckten Bildschirme der neueren Geräte anpasst. So wird der vorhandene Platz besser genutzt und es werden mehr Details auf einen Blick angezeigt. Außerdem wurde die automatische Sortierung der Pakete verbessert, zugestellte Sendungen werden von ParcelTrack nach einem Tag nach unten einsortiert. Zudem sorgt ein Paket-Update-Indikator dafür, dass man auf den ersten Blick erkennen kann, was sich geändert hat – etwa der aktuelle Paketstatus oder der geplante Zustelltermin.

Für die Zukunft versprechen die Entwickler zudem weitere Updates, die in kürzeren Abstanden als bisher erscheinen sollen:

In den nächsten App Updates, die jetzt in kleinen Abständen kommen werden, reichen wir nach und nach unsere experimentellen neuen Features nach. Viele davon beziehen sich auf einzelne Paketdienste oder Onlinehändler. In der App werdet Ihr Hinweise bekommen, wenn Ihr diese Features ausprobieren könnt.

Neben den Neuerungen bietet ParcelTrack schon einige spannende Extras, beispielsweise die spannende Premium-Funktion E-Mail Inbox. Hier bekommt ihr eine individuelle E-Mail-Adresse zugewiesen, mit der ihr Versandbenachrichtigungen per E-Mail einfach weiterleiten könnt. Diese werden dann automatisch zu eurem ParcelTrack-Konto hinzugefügt und dann in der App und im Web angezeigt.