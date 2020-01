Disney+ startet früher: Für 6,99 Euro pro Monat geht es am 24. März los

Im November letzten Jahres hatte Disney den Start des eigenen Streaming-Diensts Disney+ in Deutschland für den 31. März 2020 angekündigt. Doch nun geht es doch etwas schneller, denn der Service geht hierzulande schon am 24. März an den Start. Falls ihr schon vorher auf das Angebot zugreifen wollt, geht das ganze über einen kleinen Umweg.

Die Preise hat Disney noch einmal bestätigt, wobei es nun auch ein Jahresabo gibt. Man muss also 6,99 Euro pro Monat bezahlen oder entscheidet sich für die Einjahreszahlung in Höhe von 69,99 Euro und kann so Geld sparen.

Das Abo bietet Zugriff auf über 500 Filme und 80 TV-Serien. Neben zahlreichen Klassikern aus dem Disney-Kosmos wird es auch einige eigene Produktionen geben, als erstes kommt mir hier „The Mandalorian“ in den Sinn, die erste echte TV-Serie im Star Wars Universum (abgesehen von der Animationsserie The Clone Wars).

Des Weiteren wird man die Inhalte auf bis zu 10 Endgeräten herunterladen können. Das Streaming ist gleichzeitig auf vier verschiedenen Endgeräten möglich. Das Streaming wird dann auf Smartphones und Tablets, Smart TVs und Spielkonsolen funktionieren.

Die Frage an euch: Werdet ihr euch Disney+ zum Start genauer angucken? Oder seid ihr mit Netflix und Amazon Prime schon gut bedient?