Neue Gerüchte: iPhone 12 soll dünner als das iPhone 11 Pro Max sein

Es ist davon auszugehen, dass Apple die neuen iPhone-Modelle in der zweiten Woche im September vorstellt. Mit Blick in den Kalender bleibt also noch genügend Zeit über die kommenden iPhone-Generation zu spekulieren. Nun liegt ein neuer Bericht von Macotakara vor, der weitere Details ans Tageslicht bringt. Inwiefern die Daten stimmen, werden wir wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt beurteilen können.

Insgesamt soll Apple in diesem Jahr fünf neue iPhone-Modelle vorstellen, vier davon im Herbst. Das neue Top-Modell wird ein Display mit 6,7 Zoll bekommen, soll dabei aber nur marginal größer als das iPhone 11 Pro Max mit 6,5 Zoll sein. Erstaunlich: Das neue iPhone 12 soll deutlich dünner als das 11 Pro Max sein. Während das 11er Modell 8,1 Millimeter dick ist, soll das neue iPhone 12 nur 7,4 Millimeter dick sein.

Die Version mit 5,4 Zoll wird irgendwo zwischen dem iPhone SE und iPhone 8 liegen. Das 6,1 Zoll iPhone wird sich am aktuellen iPhone 11 und iPhone 11 Pro orientieren. Die Modelle mit 5,4 und 6,1 Zoll haben dabei eine Dual-Kamera an Bord, die Version mit 6,7 Zoll setzt weiterhin auf eine Triple-Kamera, wobei diese einen größeren Sensor als das 11 Pro Max mitbringen soll.

Die Details und Infos sollen Lieferanten bereitgestellt haben. Die Frage an euch: Welches iPhone würde euch ansprechen?