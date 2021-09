PayPal kündigt neue App mit Spendenaktionen, Chatfunktion & mehr an

PayPal arbeitet an einer neuen PayPal-App, die in Kürze für alle bereitgestellt wird. Die neue App soll als zentrale Anlaufstelle für alle Ausgaben fungieren und ermöglicht dann auch das Erstellen einer Spendenaktion.

Die neue PayPal-App enthält außerdem eine neue “Übersicht”, die eine personalisierte Ansicht des PayPal-Kontos bietet. Hier werden das PayPal-Guthaben sowie anstehende Ratenzahlungen gelistet. In der Kategorie “Wallet” könnt ihr hinterlegte Zahlungsmittel verwalten und Aktivitäten einsehen. Unter “Zahlungen” könnt ihr mit dem PayPal QR-Code bezahlen und wiederkehrenden Zahlungen sehen. Zudem findet ihr hier die PayPal-Funktion „Geld senden und empfangen“, könnt internationale Überweisungen tätigen, für wohltätige Zwecke spenden sowie die neue Chatfunktion für private Transaktionen nutzen.

Die neue PayPal-App bietet nämlich eine neue, private Chatfunktion, die es ermöglicht, nach dem Geld senden einfach miteinander zu kommunizieren. So ist es möglich, sich etwa über den Empfang der Zahlung auszutauschen, Danke zu sagen oder Details der Transaktion zu bestätigen, alles direkt in der App.

Die Chatfunktion erweitert die Funktion “Geld senden und empfangen” in der PayPal-App und bietet eine neue Möglichkeit für PayPal-Kunden beim Geld senden an Freunde und Familie oder für Waren und Dienstleistungen in Kontakt zu treten. Die Einführung der Chatfunktion für Kunden und Kundinnen erfolgt in Deutschland in den kommenden Wochen.