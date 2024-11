Pitaka bietet Aramaid-Hüllen für iPhone, iPad und Apple Watch bis zu 30 Prozent günstiger an

Die hochwertigen Hüllen und Cases aus dem Hause Pitaka sind aus Aramidfasern hergestellt und bieten so nicht nur einen guten Schutz, sondern auch ein ansprechendes Design. Pitaka bietet aber nicht nur schwarze Produkte für iPhone, iPad und Apple Watch an, sondern integriert auch farbige Fasern. Die Preise sind um bis zu 30 Prozent gefallen, sowohl bei Amazon als auch im hauseigenen Online-Shop. Wenn ihr euch für die Bestellung über pitakagermany.com entscheidet, könnt ihr mit unserem Gutschein APPGEFAHREN10 noch einmal 10 Prozent on top sparen!

Pitaka Case für das iPhone 16 und iPhone 16 Pro

Die ultradünne und nur 0,85 Millimeter starke Hülle für alle iPhone 16-Modelle trägt kaum auf und fühlt sich an wie eine zweite Haut. Mit nur 17,8 Gramm ist sie zudem besonders leicht, sodass das Gewicht des iPhones nur minimal erhöht wird. Alle Knöpfe sind ausgespart und frei bedienbar, außerdem ist Support für MagSafe mit an Bord.

Amazon bietet das Case für alle iPhone 16-Modelle nur in der Farbe Schwarz/Grau günstiger an. Der Preis liegt bei 47,99 Euro statt 59,99 Euro. (Amazon-Link)

Im Pitaka-Online-Shop gibt es auch die Farben Blau und Grün. Mit Gutschein bezahlt ihr 43,19 Euro! (zum Angebot)

Angebot pitaka Ultradünne Hülle für iPhone 16 aus Aramidfaser in Luftfahrtqualität... Aus Aramidfasern in Luftfahrtqualität: Die iPhone 16 Hülle besteht aus 100% Aramidfasern in Luftfahrtqualität, die fünfmal stärker als Stahl,...

Ultradünne und Leichte Handyhülle: Mit nur 0,85 mm Dicke bietet die ultraschlanke Hülle lang anhaltenden Schutz für Ihr Handy vor Kratzern, ohne...

Auch für das iPhone 15 Pro

Wenn ihr noch ein iPhone 15 oder iPhone 15 Pro nutzt, könnt ihr die diversen Cases mit bis zu 20 Prozent Rabatt kaufen. Hier sind dann auch verschiedene Farben und Varianten mit dabei, im Hersteller-Shop gibt es auch ein paar limitierte Editionen günstiger. Die Preise liegen je nach Modell und Farbe zwischen 48,99 Euro und 63,99 Euro statt 69,99 Euro und 79,99 Euro.

Im Hersteller-Shop kaufen (zum Angebot)

Angebot pitaka Ultradünne Hülle für iPhone 15 Kompatibel mit Magsafe aus 600D Aramidfaser... Dünn und Leicht: Diese ultraschlanke Hülle ist nur 0,95 mm dick. Mit 19g Gewicht bietet die Hülle lang anhaltenden kratzfesten Schutz für Ihr...

Hochwertiges Material: Die Hülle besteht aus 600D Aramidfasern in Raumfahrtqualität, die fünfmal stärker als Stahl, aber fünfmal leichter sind....

Günstiges Armband für die Apple Watch

Wenn euch das Design gefällt, könnt ihr auch eure Apple Watch mit einem neuen Band ausstatten. Hier stehen diverse Varianten zur Auswahl bereit, auch zahlreiche Farben. Die Preise liegen zwischen 71,20 Euro und 92,65 Euro statt 89,99 Euro und 109 Euro.

Im Hersteller-Shop kaufen (zum Angebot)

Angebot pitaka Carbon Armband Kompatibel mit Apple Watch 10/Ultra 2/Ultra /9/8/7/6/SE/5-1 aus... 100% Kohlefaser: Das Apple Watch Armband wird aus 100% Kohlefaser hergestellt. Dieses Hochwertige Material macht das Armband leicht, stabil, wasser-...

Breite Kompatibilität: Das Carbon Armband ist kompatibel mit 10/Ultra 2/Ultra/9/8/7/6/SE/5/4/3/2/1. Das Armband gibt es für Apple Watch...

MagEZ Folio 2 für das iPad Pro

Für das iPad Pro könnt ihr euch das MagEZ Folio 2 sichern, das jedoch auf Aramaid verzichtet. Der Deckel fungiert als Aufstellmöglichkeit, wobei ihr mehrere Winkel wählen könnt. Auch der Apple Pencil findet Platz und das Display geht automatisch an, wenn man den Deckel öffnet und geht in den Standby, wenn man den Deckel schließt. Die reduzierten Preise liegen zwischen 47,99 Euro und 55,99 Euro, zuvor musste man zwischen 59,99 Euro und 69,99 Euro bezahlen. Achtet darauf, dass ihr die Hülle passend zu eurem iPad-Modell auswählt.

MagEZ Folio 2 für das iPad Pro im Hersteller-Shop (zum Angebot)

Angebot PITAKA Hülle für iPad Pro 11 2024 Magnetische Hülle für iPad Pro 11 Zoll 5. Gen... Starke Magnetische Befestigung: Diese magnetische iPad Hülle hat den eingebauten starken Magneten, um Ihr iPad Pro 2024 zu halten. Nur kompatibel mit...

Ultraleicht zu Tragen: Das iPad Folio wiegt 244 Gramm und lässt sich daher leicht im Alltag mitnehmen. Es besteht aus hochwertigem PU Leder, ist...