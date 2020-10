Post-It: Notizen jetzt auch mit iOS 14-Widget direkt auf dem Homescreen

Erst kürzlich haben wir euch die App Sticky Widgets vorgestellt, mit der sich einfache Notizen ganz leicht als Widget unter iOS 14 auf dem Homescreen darstellen lassen. Kollege Freddy schrieb dazu:

„Der Download ist kostenlos und ermöglicht Widgets in den drei bekannten Größen. In der Standardfarbe Gelb könnt ihr die Notiz auf dem Homescreen ablegen – mit einem Klick könnt ihr Text hinzufügen. Mit einem langen Klick könnt ihr die Optionen für das Widget aufrufen und könnt diesem eine ID geben – das ist auch zwingend notwendig, denn ansonsten erscheint in jeder Notiz der gleiche Text. In der Basisversion stehen die Farben Gelb, Pink und Blau zur Auswahl bereit, ebenso gibt es drei Schriftarten. Wer mehr Farben zur Auswahl will, muss zum Upgrade greifen, das einmalig 2,29 Euro kostet.“

Eine weitere Alternative für Notizen auf dem Homescreen gibt es nun in Form der bekannten Post-It App (App Store-Link), die sich ebenfalls kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen lässt. Die Anwendung benötigt etwa 43 MB an freiem Speicherplatz auf iPhone oder iPad und kann ab iOS 12.0 verwendet werden.

Mit dem kürzlich erfolgten Update auf Version 4.1 von Post-It haben die Entwickler einige Neuerungen für iOS 14 in ihre kleine Notiz-App integriert. So gibt es nun die Möglichkeit, Widgets für das neue mobile Betriebssystem von Apple zu nutzen und „wichtige Gedanken, Ideen und ToDos direkt auf dem Homescreen zu platzieren“, wie es im Changelog heißt. Außerdem gibt es auf dem iPad eine Unterstützung für das Scribble-Feature, um Text auf die Notizzettelchen zu schreiben, die dann automatisch in getippten Text umgewandelt werden. Die Aktualisierung für Post-It auf Version 4.1 steht allen Nutzern kostenlos im App Store zur Verfügung.

Im Vergleich zu Sticky Widgets ist die Handhabung aber etwas kompliziert. Während man bei der oben genannten App den Text im Widget mit einem einfachen Klick ändern kann, muss man bei Post-It erst einen Post in der App als Favorit markieren und kann die Notiz dann im Widget aktivieren. Das ist deutlich umständlicher.