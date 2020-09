Sticky Widgets: Einfache Notizen als Widget auf dem Homescreen

Die neuen Widgets unter iOS 14 eröffnen viele neue Möglichkeiten. Aktuell stecken die Widgets noch in den Kinderschuhen, allerdings bin ich mir sicher, dass in den kommenden Wochen und Monaten noch viele tolle Widget-Ideen den App Store entern werden. Jetzt möchte ich die App Sticky Widgets (App Store-Link) von Tyler Hillsman vorstellen, mit der man einfache Notizen als Widget auf den Homescreen legen kann.

Der Download ist kostenlos und ermöglicht Widgets in den drei bekannten Größen. In der Standardfarbe Gelb könnt ihr die Notiz auf dem Homescreen ablegen – mit einem Klick könnt ihr Text hinzufügen. Mit einem langen Klick könnt ihr die Optionen für das Widget aufrufen und könnt diesem eine ID geben – das ist auch zwingend notwendig, denn ansonsten erscheint in jeder Notiz der gleiche Text. In der Basisversion stehen die Farben Gelb, Pink und Blau zur Auswahl bereit, ebenso gibt es drei Schriftarten. Wer mehr Farben zur Auswahl will, muss zum „Upgrade“ greifen, das einmalig 2,29 Euro kostet.

Falls ihr übrigens schon Widgetsmith installiert habt, könnt ihr auch über diese App einfache Widgets mit einer Textnotiz hinterlegen. Hier stehen kostenlos sogar mehr Optionen, Fonts und Farben zur Auswahl bereit.