Prosser: Apple soll schon morgen neue Macs vorstellen

Schon seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass neue Macs in Kürze vorgestellt werden. Doch nun geht es schneller als gedacht: Apple soll schon morgen neue Produkte vorstellen. Jon Prosser will erfahren haben, dass Apple am Dienstag per Pressemitteilung neue Produkte vorstellen wird. Diese Aussagen werden zudem von US-Medien gestützt.

Es wird erwartet, dass die aktualisierten 14″ und 16″ MacBook Pro-Modelle das gleiche Design aufweisen wie die im Oktober 2021 angekündigten Modelle, nur mit aktualisierter Leistung dank der M2 Pro- und M2 Max-Chips. Zudem kann man davon ausgehen, dass auch ein aktualisierter Mac mini von der Leistung der neuen M2-Chips profitieren wird, auch hier soll sich das Design nicht ändern.

MacRumors hat außerdem erfahren, dass Apple im Laufe dieser Woche Briefings mit Vertretern der Presse und der Medien zu den neuen Geräten abhalten wird, bevor die Embargos für die neuen Produkte nächste Woche aufgehoben werden. Am 23. Januar soll es dann schon Reviews geben. Vorbestellungen könnte Apple direkt morgen annehmen, die Auslieferung startet dann wohl nächste Woche.