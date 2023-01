Deezer: Audiobooks wird am 31. Januar eingestellt

Der Musik-Streaming-Dienst Deezer hatte bisher ein echtes Alleinstellungsmerkmal: Audiobooks, eine separate App nur für Hörbücher. Dank der App konnte man Hörbücher, die im Rahmen des Abo enthalten waren, besonders einfach anhören – unter anderem dank einer Lesezeichen-Funktion oder einem Sleep Timer.

Damit soll nun Schluss sein. Innerhalb der App wird seit heute ein Pop-Up angezeigt: „Ciao, Deezer Hörbuch-App! Am 31.1. schließen wir die Hörbuch-App. Aber keine Sorge! All deine Lieblingsinhalte findest du weiterhin in der Deezer-App.“

Weitere offizielle Informationen seitens Deezer gibt es aktuell noch nicht. Aktuell sind zwei Varianten möglich: Entweder integrierte Deezer die Funktionen der Hörbuch-App in seiner reguläre Anwendung – oder die Hörbuch-Features fallen ersatzlos weg. Letzteres wäre natürlich sehr schade.