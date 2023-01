Outdoor-Doppelsteckdose mit HomeKit für 22,99 Euro im Angebot

Die Zeit der Lichterketten ist aktuell vermutlich vorbei, vielleicht habt ihr draußen in eurem Garten oder auf der Terrasse aber doch noch das eine oder andere Gerät, das ihr per Siri oder HomeKit-Automation steuern möchtet.

In diesem Fall könnt ihr einen Blick auf die Outdoor-Doppelsteckdose des uns bislang unbekannten Herstellers US:E werfen, der auf Amazon einen recht günstigen Preis anbietet. Wenn ihr den 10 Euro Coupon auf der Produktseite aktiviert, kostet euch das HomeKit-Zubehör lediglich 22,99 Euro. Der Versand zu euch nach Hause ist kostenlos, auch ohne Prime-Mitgliedschaft.

Optisch und auch funktional erinnert die doppelte Außensteckdose von US:E an das, was wir schon von anderen Herstellern kennen. Meross hat beispielsweise ein ganz ähnliches Produkt am Start, das über ein kleines Stromkabel verfügt und quasi außen an der Hauswand hängt.

Wichtig in jedem Fall: Die beiden Steckdosen lassen sich unabhängig voneinander steuern. Die Anbindung an HomeKit kann ohne Umwege direkt in der Apple Home App erstellt werden und läuft über WLAN. Nach der Installation der Hersteller-App ist zusätzlich auch eine Anbindung an Google Assistant oder Amazon Alexa möglich.