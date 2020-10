„Reigns: Beyond“ erscheint bald auf Apple Arcade

Ein Spiel, das mich in den vergangenen Jahren sehr fasziniert hat, ist ohne Zweifel Reigns (App Store-Link). In dem Kartenspiel rund um einen König und sein Reich muss man immer wieder neue Entscheidungen treffen, um das Spiel und seine Geschichte zu entdecken. Mittlerweile gibt es mit Reigns: Her Majesty und Reigns: Game of Thrones zwei weitere Spiele.

Nun kündigt sich ein weiterer Ableger des Erfolgstitels an. „Reigns: Beyond“ wird bald auf Apple Arcade verfügbar sein, wir gehen von einem Startdatum noch im Oktober oder spätestens Anfang November aus. Die Geschichte klingt dieses Mal wirklich sehr verrückt, genau wie der Trailer zum Spiel. Aber lest und seht selbst:

Reigns: Beyond fordert Spielerinnen und Spieler heraus, als intergalaktische Indie-Rockband durch den Kosmos zu navigieren, ihren Aufstieg zum Star oder Sternchen zu planen und auf ihrer Suche nach Ruhm und Reichtum von Planet zu Planet und von Gig zu Gig zu reisen. Ihr spielt in lokalen (und nicht-so-lokalen) Clubs in der ganzen Galaxie, rekrutiert unterwegs außerirdische Bandmitglieder und rockt durch das Universum! Aber stellt sicher, dass ihr die Ressourcen eures Schiffes gut verwaltet und eure Crew während dieser interstellaren Tournee im Zaum haltet, denn es bedarf nur einer falschen Entscheidung und man wird tot im All zurückgelassen!

Genau wie in den anderen Teilen von Reigns wird man auch in diesem Spiel nach links und rechts wischen müssen, um sich bei mehr als 1.400 Spielkarten für eine von zwei Möglichkeiten zu entscheiden. So deckt man immer neue Teile der Geschichte auf, die zunächst gar kein echtes Ende zu haben scheint. Das ist auf jeden Fall ein Titel, den ich mir genauer ansehen werde.