Roku Ultra: Neuer Streaming-Player mit Dolby Vision, 4K, HDR10+ und WiFi 6

Die beliebten Streaming Player von Roku dürften sich mittlerweile auch in vielen deutschen Haushalten wiederfinden. Auch ich konnte erste Erfahrungen mit dem Roku Express 4K und Roku Streaming Stick 4K machen und hatte die beiden Player schon einmal in einem Testbericht genauer vorgestellt.

Nun hat der Hersteller ein ganz neues Streaming-Produkt vorgestellt, den Roku Ultra 2024. Der Streaming-Player verfügt über einen leistungsfähigen Quad-Core-Prozessor, der laut Aussage von Roku „speziell für das Streaming von Filmen entwickelt wurde. Der Chip unterstützt das Neueste in Sachen Videostreaming, einschließlich 4K, HDR10+, Dolby Vision und Dolby Atmos für eine beeindruckende Bild- und Tonqualität in Kinoqualität, die jeden Abend zum ultimativen Filmabend macht.“

Darüber hinaus soll der Prozessor mehr als 30 Prozent schneller als andere Roku-Player sein. Dank der leistungsstärkeren CPU werden Inhalte schneller geladen, die Navigation ist flüssiger und das Streaming ist flotter. Als HDMI 2.1-Streaming-Player bietet der Roku Ultra außerdem Quick Media Switching (QMS), das nahtlose, ruckelfreie Übergänge zwischen verschiedenen Bildwiederholraten oder Inhaltsquellen auf Premium-Fernsehern ermöglicht.

Außerdem ist die Neuerscheinung intelligenter: Roku Ultra nutzt maschinelles Lernen, um zu erkennen, welche App man als Nächstes öffnen möchte, und sorgt so für das bisher schnellste Laden von Apps. Der Roku Ultra ist darüber hinaus auch mit WiFi 6 ausgestattet, wie der Hersteller berichtet:

„Sie erhalten eine schnellere, bessere Leistung in überlasteten Umgebungen […] und eine verbesserte Effizienz für alle Ihre Streaming-Geräte. Und wenn Sie in einem Haushalt leben, in dem mehrere Geräte angeschlossen sind, hilft WiFi 6 dabei, Verzögerungen zu reduzieren und für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Das bedeutet schnellere Downloads, flüssigeres Streaming und eine zuverlässigere Internetverbindung. Benötigen Sie eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung? Keine Sorge, auch dafür sorgen wir.“