VocaEase: MagSafe-Übersetzungs-Ring sucht bei Kickstarter nach Unterstützung

Wir freuen uns immer, wenn die Welt des Zubehörs und der Apple-Accessoires spannende und innovative neue Produkte bereithält. Mit dem neuen VocaEase gibt es nun bei der bekannten Crowdfunding-Plattform Kickstarter ein solches Produkt, das noch bis zum 10. November dieses Jahres nach Unterstützung sucht und bereits von mehr als 200 Personen unterstützt und voll finanziert worden ist. Das Team von VocaEase benötigte zur Realisierung rund 9.000 Euro, aktuell sind bereits mehr als 23.500 Euro zusammengekommen.

VocaEase direkt auf Kickstarter unterstützen

Der VocaEase ist ein kleines, kreisförmiges Gerät, das über den MagSafe-Magneten an der Rückseite eines iPhones angebracht werden kann. Ausgestattet mit KI-Funktionen und einem ChatGPT-Support, soll das kleine Gadget als Übersetzungs-Recorder dienen und gleich mehrere Übersetzungs-Features unter einem Dach vereinen. So können Übersetzungen zwischen Apps, in einem Videoanruf, in einem Sprachanruf, eine Simultan-Übersetzung und eine Übersetzungs-Aufnahme mit dem Gerät realisiert werden.

Bei Video- und Sprachübersetzungen lässt sich einfach ein Link in der VocaEase-App erstellen, der an die sozialen Medien des Gesprächspartners gesendet wird. Auf diese Weise können beide Parteien problemlos in mehreren Sprachen kommunizieren, ohne dass die anderen Personen die App herunterladen oder das Gerät mit sich führen müssen. Während des Anrufs wird die Sprache des Gesprächspartners automatisch in Untertitel übersetzt.

Bei der Verwendung einiger Übersetzungsanwendungen heißt es zudem oft, die Zielsprache zu kopieren und einzufügen, was viel Zeit kostet und auch ungenau sein kann. Unter Berücksichtigung dieser Probleme hat VocaEase eine app-übergreifende Übersetzung entwickelt: Wenn man diese Funktion aktiviert, lässt es sich einfach mit Freunden chatten, indem man tippt. Mit einem Klick lässt sich die Muttersprache sprechen, und der übersetzte Text wird automatisch transkribiert. Die Funktion kann an verschiedene soziale Medien angepasst werden. Die Geschwindigkeit der Transkription soll laut Hersteller nur 0,5 Sekunden betragen und damit sogar schneller als Tippen sein. Der transkribierte Text unterstützt 2 Sprachen (Ausgangssprache und Zielsprache), zudem wird auch eine reine Anzeige der Übersetzung unterstützt.

Drei Farbvarianten und Unterstützung für mehr als 130 Sprachen

Das in drei Farben – Rosé, Dunkelgrau und Lavendel – verfügbare Gadget verfügt über Übersetzungsmöglichkeiten für 138 Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Mandarin, Japanisch, Italienisch, Ukrainisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Thai, Arabisch, Persisch, Hindi, Türkisch, Polnisch und Russisch. Durch die Einbeziehung verschiedener Sprachvarietäten und Minderheitensprachen, die in derselben Region gesprochen werden, wird der Nutzen weiter erhöht. So können zum Beispiel Dialekte und lokale Ausdrücke genau übersetzt werden, was eine authentischere und eingehendere Kommunikation ermöglicht.

Das nur etwa 0,4 cm hohe Übersetzungs-Gadget lässt sich über die magnetische Rückseite an vielen Geräten, darunter Laptops und Smartphones, anbringen, und ist laut Herstellerangabe kaum größer als ein Keks. Hat man den VocaEase an einem iPhone oder Android-Smartphone befestigt, kann das Gadget zudem über einen ausklappbaren Metallring als Halterung dienen. Der VocaEase muss nur 10 Minuten lang aufgeladen werden und kann dann 30 Tage lang im Standby-Modus bleiben.

Um den VocaEase mit allen Funktionen nutzen zu können, ist allerdings zum einen die kostenlose VocaEase-App für iOS oder Android notwendig, zudem braucht es ein kostenpflichtiges Abonnement für viele der Übersetzungs-Funktionen, das regulär für 9,90 USD/Monat oder 119 USD/Jahr zu Buche schlägt. Wer das Projekt bei Kickstarter unterstützt, zahlt 79 USD im ersten Jahr und bekommt zudem einen Gratismonat geschenkt. Der Ring selbst kann bei Kickstarter zu Preisen ab 79 USD in einem Super Early Bird-Special erworben werden. Die Auslieferung soll im Dezember dieses Jahres erfolgen.

Darüber hinaus ist VocaEase eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Seinxon, bei uns vor allem bekannt für die Kreditkarten-förmigen Objekt-Tracker, eingegangen. Unterstützt man bei Kickstarter den VocaEase, kann ein Seinxon-Tracker, der auch mit Apples Wo Ist? genutzt werden kann, vergünstigt für 25 USD statt des regulären Verkaufspreises von 35 USD mitbestellt werden. Weitere Infos zum VocaEase gibt es auch auf der Website des Herstellers.