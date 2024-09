Geotrainer: Tolles Geografie-Quiz bekommt großes Update spendiert

Auch wenn der App Store so einige Quiz-Games bereithält, tummeln sich darunter zahlreiche Nieten, die mit Werbung und zahlreichen In-App-Käufen überfrachtet sind. Eine wohltuende Ausnahme ist das Geografie-Quiz Geotrainer (App Store-Link), das sich kostenlos aus dem App Store auf iPhones und iPads herunterladen und dann für 9,99 Euro/Jahr zur Vollversion mit allen verfügbaren Quizrunden freischalten lässt. Neben iOS/iPadOS 17. wird auch etwa 106 MB für das deutschsprachige Spiel benötigt.

Danach sieht der Rätselspaß wie folgt aus: Entweder wird ein Land auf dem Globus markiert und man muss aus vier Antwortmöglichkeiten wählen. Zudem kann auch der Name eines Landes angezeigt werden, welches dann auf der Karte mit dem Finger angetippt werden muss. Besonders toll: Es gibt zu jeder Antwort weiterführende Informationen. Hierzu lässt uns der Entwickler Ralf Ebert wissen: „Ausgewählte Fotos und kurze Texte stellen Dir jedes Land vor. Für alle, die es genauer wissen wollen, gibt es weiterführende Links zu Wikipedia, Reiseinformationen (WikiVoyage) und länderspezifischen Nachrichten (Google News).“

Nun hat uns der Entwickler mitgeteilt, dass er in den letzten Monaten an einem größeren Update für Geotrainer gearbeitet hat, was nun im App Store erschienen ist. Ab sofort liegt das Spiel in Version 7.0 vor, mit dem einige Neuerungen, weitere Inhalte und Optimierungen in das Spiel Einzug gehalten haben. Unter anderem gibt es einen von vielen Nutzern und Nutzerinnen gewünschten Quiz-Modus, bei dem man das Land zu einer Flagge auf der Karte auswählen muss. Das erwartet euch mit der Aktualisierung:

Neuer Quiz-Modus „Zeigen auf dem Globus“ für das Flaggen-Quiz

Das Tippen und Sprechen der Antworten ist jetzt zusammengefasst als Quizmodus „Antwort tippen oder sprechen“ – diesen gibt es auch für das Flaggen-Quiz

Verbesserte Timer-Anzeige für den Schwierigkeitsgrad „Herausforderung“

Am Quiz-Ende wird nun die Anzahl der richtigen und falschen Antworten angezeigt

Das Flaggen-Widget hat jetzt eine Option, um zu konfigurieren, wie oft die Flagge wechselt

Schicke Animationen im Flaggen-Quiz und verbesserte Beschriftungen der Karten

Das Update für Geotrainer steht allen Nutzern und Nutzerinnen ab sofort als kostenloser Download im deutschen App Store zur Verfügung. In letzterem bekommt das Geografie-Quiz im Durchschnitt sehr gute 4,6 von 5 Sternen von den Usern spendiert. Abschließend haben wir euch noch ein kleines Einführungsvideo des Entwicklers bei YouTube eingebunden.