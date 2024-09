Anker MagGo Powerbank im Angebot: Lädt drahtlos mit 15 Watt

Es ist sicherlich nicht die günstigste und auch nicht die dünnste magnetische Powerbank, die uns in den letzten Jahren über den Weg gelaufen ist. Trotzdem ist diese Anker MagGo Powerbank besonders interessant – unter anderem natürlich, da der Preis gerade von 69,99 Euro auf nur noch 36,99 Euro (Amazon-Link) reduziert ist. Den mobilen Akku gab es schon zwei Mal für 39,99 Euro, aber noch nie so günstig wie heute.

Ebenfalls klasse: Anker verkauft alle fünf Farben zum Sparpreis. Ihr habt die Auswahl zwischen Schwarz, Weiß, Blau, Grün und Rosa. Schaut einfach mal auf der Produktseite nach, welche Farbe euch am meisten anspricht.

Die Anker MagGo Powerbank ist einer der wenigen magnetischen Powerbanks, die auf den Qi2 Standard setzen. Echte MagSafe Powerbanks mit einer Leistung von 15 Watt gab es nie, selbst das mittlerweile eingestellte Original von Apple hat das iPhone nur mit 7,5 Watt geladen. Diese Powerbank von Apple kann euer iPhone dagegen mit 15 Watt aufladen.

Die Kapazität von 6.600 mAh ist ausreichend, um ein „kleines“ iPhone komplett aufzuladen. Ein iPhone 15 Pro Max soll laut Angaben von Anker zu 85 Prozent geladen werden können. Das ist doch schon ganz ordentlich. Zusätzlich kann man die Powerbank aufklappen und als Ständer nutzen. Dabei kann die Powerbank auch per USB-C an den Strom angeschlossen werden und wird so quasi zur praktischen Ladestation. Der USB-C-Port kann übrigens auch zum Aufladen von Geräten verwendet werden.

