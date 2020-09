Sphaze: Premium-Puzzle mit neuen Inhalten und gegenwärtig vergünstigt

Es ist noch gar nicht so lange her, dass das tolle 3D-Puzzle Sphaze (App Store-Link) im deutschen App Store erschienen ist. Seinerzeit zeigte sich Kollege Fabian sehr begeistert von Grafik und Levelauswahl dieser Indie-Neuerscheinung. Mittlerweile hat sich einiges getan, und so wollen wir euch mit diesem Artikel über die Neuheiten in Sphaze informieren.

Im Zuge des nun erfolgten Updates auf Version 1.1.0 von Sphaze haben die Entwickler eine Preisaktion für ihr Puzzle gestartet: Statt bisheriger 3,49 Euro kostet Sphaze aktuell nur kleine 1,09 Euro. Das 413 MB große Spiel kann ab iOS 13.0 installiert werden und lässt sich auch in deutscher Sprache absolvieren.

Wie Sphaze funktioniert, ist dabei schnell erklärt: Man muss zwei Scheiben so drehen, dass ein kleiner Roboter von seiner Startposition aus das Ziel in der Mitte erreichen kann. Und genau das wird im Laufe der Zeit natürlich immer schwieriger: Mal muss man Schalter umlegen, mal zwei Roboter gleichzeitig laufen lassen oder auch währenddessen noch mal am Spielfeld drehen.

Eine komplett neue Welt und weitere Errungenschaften fürs Game Center

Bisher gab es in Sphaze mehr als 40 Level in insgesamt vier großen Welten, außerdem ließen sich 20 besonders schwere Level freischalten. Wie uns die Entwickler nun aber mitgeteilt haben, gibt es mit der frisch veröffentlichten Version 1.1.0 von Sphaze ab sofort neue Inhalte für alle Puzzle-Fans. In der ganz neuen fünften Welt bekommt man 15 neue Level, „darunter fünf sehr schwere nur für Hardcore-Puzzler“, wie uns Entwickler Mateusz Janczewski berichtet.

Die neue fünfte Welt wird kostenlos freigeschaltet, wenn man die erste Welt erfolgreich absolviert hat. Zudem gibt es in den neuen Leveln auch neue Gameplay-Elemente, darunter gefrorene und eisige Pfade. Fans des Game Centers können sich darüber hinaus auch über sieben neue Errungenschaften in Apples Game-Community freuen. Die Aktualisierung für Sphaze auf v1.1.0 ist ab sofort im App Store erhältlich. Die angegebenen In-App-Käufe sind rein optional und behindern in keinster Weise das Vorankommen im Spiel. Falls ihr noch weitere Eindrücke zu Sphaze benötigt, haben wir euch abschließend noch den Launch Trailer bei YouTube eingebunden.