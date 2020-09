Bandbreite: Neue iPhone-App listet alle Apple Watch Armbänder auf

Wir haben ja in den vergangenen Tagen mehrfach über Armbänder für die Apple Watch berichtet und auch heute wollen wir keine Ausnahme machen. Wobei das nicht an uns oder an Apple liegt, sondern an Filip Chudzinski. Der Apple-Fan bietet bereits eine tolle Webseite mit einem XXL-Poster aller Apple Watch Armbänder an, ab sofort gibt es sein Werk auch als App.

Die leider nur für das iPhone und in englischer Sprache verfügbare Anwendung Bandbreite (App Store-Link), die dafür aber kostenlos aus dem App Store geladen werden kann, listet alle 423 Armbänder, die Apple jemals auf den Markt gebracht hat. Gerade einmal 73 davon kann man aktuell übrigens kaufen.

Als Besitzer einer Apple Watch macht es einfach Spaß, sich durch die riesige App zu bewegen und verschiedenste Armbänder zu entdecken. Zudem besteht die Möglichkeit, bereits gekaufte Armbänder zur eigenen Collection hinzuzufügen oder eine Wishlist zu erstellen.