The Academy – Untold Past: Neues Puzzle-Adventure kann vorbestellt werden

Die Entwickler des kroatischen Pine Studios haben zusammen mit den Publishern von Snapbreak Games ein neues Abenteuer-Spiel im deutschen App Store angekündigt: The Academy – Untold Past (App Store-Link) soll am 19. Juni 2020 für iPhones und iPads erscheinen. Das Spiel ist gratis und wird voraussichtlich über In-App-Käufe zur Finanzierung verfügen. Für die Einrichtung sollte man 2 GB an freiem Speicher sowie iOS 13.0 oder neuer bereitstellen. Auch eine deutsche Lokalisierung wird zum Start mit an Bord sein.

The Academy – Untold Past wird sich in das Abenteuer- und Puzzle-Genre einordnen und hält laut Aussage der Entwickler mehr als 200 knifflige Rätsel im Verlauf des Spiels bereit. Die Geschichte von The Academy – Untold Past spielt in einer altehrwürdigen Schule, der Akademie von Arbor, in der der Erstsemester Sam einige Überraschungen erlebt.

“Die berühmte Akademie von Arbor war schon immer ein Ort, an dem Genialität und Mysterium eng miteinander verbunden sind. Tritt in die Fußstapfen von Sam, einem Erstsemester, der bald entdecken wird, dass sowohl Großartiges als auch Unheimliches in den alten Hallen der Schule zu finden sind. Bewältige mit ein wenig Hilfe deiner Freunde alle Herausforderungen, die die Akademie zu bieten hat, und werde Teil einer Geschichte, wie du sie noch nie gespielt hast.”

Viele Informationen gibt es zu The Academy – Untold Past bisher noch nicht, auch auf der Website der Entwickler finden sich keine weiteren Hinweise. Soviel ist bereits bekannt: Die volle Funktionalität des Spiels wird sich zum Preis von 9,99 USD freischalten lassen. Im deutschen App Store wird man dann wahrscheinlich mit 8,99 bis 9,99 Euro rechnen müssen. Wer The Academy – Untold Past auf anderen Plattformen spielen möchte, findet auch Varianten für Android, die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Steam. Weitere Eindrücke findet ihr abschließend im bereits vielversprechenden Trailer bei YouTube.