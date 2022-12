Tineco reduziert Staub- und Wischsauger sowie Teppichreiniger

Anzeige. Wir haben zu Tineco einen richtig guten Draht. Auf der IFA haben wir uns auch persönlich kennengelernt und ich finde das Preis-Leistungsverhältnis einfach gut. Die Produkte sind gut gemacht, solide verarbeitet, aber kein High-End. Nachdem zahlreiche Produkte am Prime Day und Black Friday im Angebot waren, gibt es heute drei ausgewählte Gadgets nochmals günstiger.

Tineco A10 Dash Staubsauger

Beim Tineco A10 Dash (Amazon-Link) handelt es sich um einen beutellosen Staubsauger, der mit diversen Aufsätzen auch zum Handstaubsauger umgerüstet werden kann. Die Laufzeit liegt bei bis zu 25 Minuten, durch einen integrierten HEPA-Filter bleiben Mikropartikel stets im Staubbehälter gefangen. Praktisch: Mit der LED an der Front der Bürste könnt ihr auch in dunklen Ecken genau sehen, wo noch Schmutz und Dreck liegt. Neben dem langen Rohr liegt auch eine Fugendüse sowie eine 2-in-1 Staubbürste mit dabei.

Mit dem Tineco A10 Dash könnt ihr eure Böden reinigen, als Handstaubsauger lassen sich auch das Sofa oder Auto absaugen. In der Ladestation könnt ihr den Sauger abstellen und aufladen. Der A10 Dash ist jetzt auf 99 Euro reduziert und kostet sonst 143,99 Euro. Bei knapp 4000 Bewertungen gibt es 4,1 von 5 Sterne.

Tineco Floor One S5 Combo

Der Tineco Floor One S5 Combo (Amazon-Link) ist ein kombinierter Staub- und Wischsauger. Ihr könnt den S5 dann als reinen Staubsauger mit einer kleinen Staubbox verwenden, aber eben auch als Wischsauger, um die Böden nass wischen zu können. Hier gibt es dann einen großen Wasserbehälter sowie eine einseitige Kantenreinigung. Über das Display könnt ihr den Modus ablesen oder die Verschmutzung sehen.

Gleichzeitig lässt sich der One S5 Combo auch als Handstaubersauger nutzen. Hier liegen eine Fugendüse und eine Mini-Powerbürste mit dabei. So könnt ihr in den Ritzen des Sofas saufen, euer Bett reinigen oder auch das Auto aussaugen. Aktuell kostet der Tineco Floor One S5 Combo 439 Euro statt 549 Euro. Bei 160 Bewertungen gibt es 4,3 von 5 Sterne.

Tineco Carpet One Pro

Der Tineco Carpet One Pro (Amazon-Link) ist ein smarter Teppich- und Polsterreiniger, der erst seit April verfügbar ist. Der Teppichreiniger wurde entwickelt, um eine einfache, professionelle Reinigung von Teppichen und anderen Textilien im Haushalt zu ermöglichen. Dies ist besonders für Haushalte mit Kleinkindern, die häufig auf dem Boden spielen, eine optimale Möglichkeit für mehr Hygiene und Sauberkeit. Der Tineco Carpet One Pro bietet eine Saugleistung von 130 AW und eine Motorleistung von 1.300 W.

Falls euer favorisierte Bodenbelag Teppich ist oder ihr einfach viele Teppiche im Einsatz habt, ist der Carpet One Pro die richtige Wahl. Mit dazu gibt es auch zwei Flaschen Reinigungslösung, beachten müsst ihr auch, dass der Betrieb nur mit Kabel möglich ist. Das ist ausreichend lang, kann aber auch mal im Weg liegen.

Der Tineco Carpet One Pro kostet jetzt nur 479 Euro statt 599 Euro.