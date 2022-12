Govee Neon Lightstrip jetzt auch mit 10 Meter Länge erhältlich

Der mehrfarbige Govee Neon Lightstrip ist bisher in Versionen mit 3 Meter und 5 Meter erhältlich. Wer einen längeren Leuchtstreifen benötigt, kann jetzt zur neuen Version mit einer Länge von 10 Metern (Amazon-Link) greifen. Alle Lightstrips können aktuell günstiger erworben werden.

Das Leuchtband könnt ihr Innen und Außen verwenden, wobei der Adapter und die Steuerbox nicht wasserdicht sind und entsprechend geschützt werden müssen. Als kleine Schwäche sind die fehlenden weißen LEDs zu nennen, was sich in der maximalen Helligkeit bemerkbar macht. Die Farben werden aber kräftig wiedergegeben und eignen sich perfekt, um einen Raum in die gewünschte Stimmung zu hüllen. Der große Pluspunkt ist sicherlich die Ummantelung des Leuchtstreifens, dank der man die einzelnen LEDs nicht direkt sieht. So kann man den Lightstrip wunderbar als Deko-Element direkt an der Wand verwenden.

Etwas Übung ist mit der Govee-App erforderlich. Hier lassen sich die einzelnen Zonen des Leuchtstreifens mit den gewünschten Farben bestücken, alternativ gibt es auch fertige Szenen und Animationen. Leider gibt kein Apple HomeKit, dafür aber Amazon Alexa oder Google Assistant.

Die neue Variante mit 10 Meter kostet mit dem aktuellen 15 Prozent Coupon auf der Produktseite 169,99 Euro statt 199 Euro. Der 5 Meter lange Leuchtstreifen kostet mit Coupon 77,99 Euro statt 129,99 Euro. Der kurze 3 Meter Streifen liegt mit Coupon bei 55,99 Euro statt 79,99 Euro.

217 Bewertungen Govee Neon LED Strip 10m, RGBIC Neon LED Streifen mit App-Steuerung, Musik-Sync, DIY-Farbwechsel... Sehen Sie nur das Licht, aber nicht die Lampenperlen: Die 3081J-Silikonkautschukhülle ist vollständig umwickelt, nicht nur hautfreundlich und weich,...

Govee Neon LED Strip 5m, RGBIC Neon LED Streifen mit App-Steuerung, Musik-Sync, DIY-Farbwechsel... Sehen Sie nur das Licht, aber nicht die Lampenperlen: Die 3081J-Silikonkautschukhülle ist vollständig umwickelt, nicht nur hautfreundlich und weich,...

