Roku oder Fire TV: Welcher TV-Stick darf es sein?

Möglicherweise ist euer Fernseher schon etwas in die Jahre gekommen. Möglicherweise seid ihr aber auch mit der „smarten“ Oberfläche eures TV-Geräts nicht zufrieden, da sie am Ende des Tages gar nicht so smart ist. Ein TV-Streaming-Stick, der per HDMI angeschlossen werden kann, ist in solchen Fällen oftmals eine gute und vor allem preisgünstige Lösung.

Mit Amazon gibt es auf diesem Gebiet einen ziemlich großen Player, vom Fire TV Stick hat wohl jeder schon mal etwas gehört. Seit einiger Zeit gibt es aber auch einen Herausforderer, der ein paar Marktanteile abgreifen möchte: Roku. Wir wollen die beiden Lösungen miteinander vergleichen.

Der Preis: Fire TV und Roku sind derzeit günstiger

Die gute Nachricht: Aktuell bekommt ihr beide Modelle günstiger. Generell ist es ratsam, zur 4K-Variante zu greifen, auch wenn man aktuell noch einen Fernseher hat, der nur HD anzeigt. In den 4K-Sticks ist schnellere Hardware verbaut und so ist man etwas besser für die Zukunft gerüstet.

Amazon verkauft seinen Fire TV Stick, der regulär 59,99 Euro kostet, derzeit für nur 36,99 Euro (Amazon-Link). Roku unterbietet diesen Preis sogar noch ein wenig, denn den Roku Streaming Stick 4K gibt es für nur 25 Euro (Amazon-Link). Auch er kostet regulär 59,99 Euro.

Das Zubehör: Hardware auf der einen, Software auf der anderen Seite

Amazon fokussiert sich bei seinen Zusatz-Angeboten vor allem auf Hardware. Seit ein paar Wochen bekommt ihr die Alexa Sprachfernbedienung Pro, die euch unter anderem beleuchtete Tasten und auf Wunsch steuerbare Smart Home Routinen bietet. Zudem ist es ein Kinderspiel, Echo-Lautsprecher für die Audio-Wiedergabe mit dem Fire TV Stick zu koppeln.

Roku konzentriert sich dagegen eher auf Software. Mit der Roku-App für iPhone und iPad erhaltet ihr nicht nur eine „digitale“ Fernbedienung. Mit dem iPhone ist es auch sehr einfach, Passwörter oder längere Suchbegriffe einzugeben. Besonders praktisch: Die ohnehin schon mit eurem iPhone gekoppelten Kopfhörer könnt ihr als Audio-Ausgabe für den Roku TV Stick verwenden.

Die Benutzeroberfläche: Ein klarer Sieger

Auch wenn Amazon in den letzten Jahren mehrfach an der Benutzeroberfläche für die Fire TVs gewerkelt hat, so ist das Ergebnis immer noch sehr überladen. Amazon spart nicht mit Empfehlungen, man könnte es schon fast Werbung nennen. Am Ende sicherlich auch eine Frage des persönlichen Geschmacks, ein Meisterwerk ist die Oberfläche des Fire TV aus meiner Sicht aber nicht.

Ganz anders dagegen Roku TV: Eine einfache, übersichtliche, ja schon fast langweilige Oberfläche, die aber ohne große Umwege direkt zum Ziel führt. Zudem wurden einige spannende Extras eingebaut: Wen ihr nach einem Film oder einer Serie sucht, werden die Suchergebnisse nach dem Preis sortiert. Ist eine Serie bei einem euer Streaming-Dienste enthalten, landet dieser in der Liste ganz oben.

Für die Apple-Welt nicht ganz unwichtig ist zudem die Tatsache, dass es beim Roku Streaming-Stick 4K sowohl AirPlay 2 als auch eine Anbindung an Apple HomeKit gibt. So integriert sich der Fernseher zukünftig wunderbar in den Apple-Kosmos.

Die verfügbaren Apps: Hier ist Amazon unschlagbar

Leider hat Roku noch eine Schwäche: Die zur Verfügung stehenden Apps. Zwar ist die Auswahl schon ziemlich groß, aber eben bei weitem nicht so groß wie der App Store von Amazon, bei dem ihr quasi alles bekommt.

Ein recht bekannter Name, der bei Roku beispielsweise noch fehlt, das ist Joyn. Die Streaming-App von Sat.1 und ProSieben ist bislang nicht für das System verfügbar. Ein anderes Beispiel ist Arte, auch hier ist die App nicht verfügbar. Behelfen kann man sich mit AirPlay, wobei das natürlich keine perfekte Lösung ist.