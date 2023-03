Tronsmart Bang Mini: Neuer 50W-Bluetooth-Lautsprecher lässt sich vorbestellen

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Kollegin Marlene einen Lautsprecher von Tronsmart in einem kleinen Testbericht näher vorgestellt hat. Nun hat der Hersteller ein neues Produkt in der Pipeline, das auch schon bei Amazon gelistet ist.

Der Tronsmart Bang Mini Bluetooth-Lautsprecher verfügt über eine Leistung von 50 Watt und weist eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden auf. Zudem ist das Gerät, das mit einem praktischen Tragegriff daher kommt, nach IPX6-Zertifizierung wasserdicht. So kann der Lautsprecher auch für eine Poolparty oder bei anderen Outdoor-Aktivitäten zum Einsatz kommen.

Das sind alle Features der Neuerscheinung:

50 Watt Leistung

Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden

Wasserdicht nach IPX6

Zwei unabhängige Lautsprecherkammern mit insgesamt zwei Mittelhochtönern, einem Passivradiator und zwei Tieftönern

LED-Partylicht mit anpassbaren Modi

Bluetooth 5.3

AUX-Anschluss

TF-Slot

NFC-Verbindung (nur Android)

Kopplung von zwei Bang Minis für Stereoklang

8.000 mAh-Akku

USB-A-Powerbank-Funktion

Volle Aufladung binnen vier Stunden

Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Inaktivität

Gewicht: 2,4 kg

Maße: 34,3 x 16,0 x 19,9 cm

Der Tronsmart 50W Bluetooth Lautsprecher kann ab sofort zum Preis von 89,99 Euro bei Amazon vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt gratis zwischen dem 1. April und 5. Mai dieses Jahres.