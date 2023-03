Tronsmart Halo 100: Tragbarer Bluetooth Party-Lautsprecher im Test

Anfang Dezember habe ich euch ja schon meinen kleinen Bose SoundLink Flex vorgestellt, der inzwischen meiner treuer Begleiter beim täglichen Musikhören geworden ist. Nun habe ich mir eine günstige Alternative für den Party- und Außer-Haus-Gebrauch für euch angesehen: den Tronsmart Halo 100.

Tronsmart ist eine Marke des chinesischen Herstellers Geekbuy und seit neun Jahren als Anbieter von tragbaren Lautsprechern und Kopfhörern am Markt. Auffällig bei diesen Geräten ist vor allem der Preis. So verkauft Tronsmart seine Bluetooth-Speaker oftmals für deutlich unter 100 Euro. Der Halo 100 ist für 109,99 Euro zu haben, dank eines 20 Prozent Gutscheins landet ihr aktuell bei 87,99 Euro (Amazon-Link).

Mit einer Abmessung von 287 x 198 x 150 mm und einem Gewicht von 2,7 kg nimmt der Halo100 deutlich mehr Raum ein als meine kleine Bose-Box. Da fällt das klobige Design, das mir nicht besonders gut gefällt, schon ins Gewicht. Der Plastikkorpus des Halo 100 wirkt zwar robust, sieht aber nicht unbedingt hochwertig aus. Hauptaugenmerk liegt aber natürlich auf dem Sound, und der ist vor allem eines: laut.

Lauter Sound mit Abstrichen in der Qualität

Direkt beim ersten Anspielen eines Songs fällt die Grundlautstärke des Halo 100 auf. Das verbaute 3-Wege-Soundsystem inklusive der Tronsmart-SoundPulse-Technologie sorgt für ordentlich „Wumms“ – was aber wiederum zu Lasten der Soundqualität geht. Die Wiedergabe ist deutlich scheppernd und viel weniger klar als etwa beim Bose SoundLink Flex, wenn ich dort die gleiche Lautstärke einstelle. Um zuhause allein oder in einem ansonsten ruhigen Umfeld Musik zu hören, ist der Halo 100 für mich nicht geeignet. Es macht einfach keinen Spaß, die Lieblingsmusik in schlechter Qualität zu hören.

Da der Halo 100 aber vor allem für den Party- und Outdoor-Gebrauch konzipiert ist und somit in einem Umfeld mit großer Geräuschkulisse funktionieren soll, in dem die Soundqualität ohnehin nur eingeschränkt wahrnehmbar ist, wiegt das Scheppern vermutlich nicht so schwer. Die Maximallautstärke des Halo 100 macht den Speaker auf jeden Fall zu einer soliden Box für den ihr zugedachten Verwendungszweck.

Dual Audio Modus für Stereosound

Praktisch für den Partygebrauch ist auch, dass der Halo 100 mit einem zweiten Gerät gekoppelt werden kann, um so für Stereosound zu sorgen. Ein weiteres Feature, das auf Partys gut ankommen könnte: Die Lichteffekte, mit denen der Speaker beim Abspielen von Musik ausgestattet ist. Für den Privatgebrauch finde ich diese Lichteffekte allerdings unpassend und war froh, dass ich sie ausschalten konnte.

Diverse Anschlüsse an Bord

Der Tronsmart Halo 100 verfügt neben seiner Bluetooth-Konnektivität über diverse Anschlüsse, über die ein Medium verbunden werden kann: So könnt ihr euer Gerät auch per Kabel über einen USB-A-, einen USB-C- oder einen Aux-Port anschließen. Auch mit einem TF/SD-Karten-Slot ist der Halo 100 ausgestattet. Über den Mode-Button („M“) oben auf dem Gerät könnt ihr die Wiedergabe-Art auswählen. Im Lieferumfang sind zudem ein Aux-Kabel sowie ein USB-A-to-C-Kabel enthalten. Das mitgelieferte USB-Kabel kann auch zum Laden des Lautsprechers genutzt werden.

Tronsmart-App zum Personalisieren des Gerätes

Praktisch finde ich, dass ich den Lautsprecher direkt via Bluetooth koppeln kann, ohne vorab eine App herunterladen zu müssen. Wer seinen Speaker personalisieren möchte, hat aber selbstverständlich die Möglichkeit, die passende Tronsmart-App kostenlos im App Store zu laden und zum Beispiel den Sound oder die Kontrolltöne anzupassen.

Laut Herstellerangaben schafft der Tronsmart Halo 100 darüber hinaus eine Wiedergabedauer von bis zu 16 Stunden, was den Halo 100 in dieser Kategorie im oberen Bereich vergleichbarer Bluetooth-Speaker liegen lässt.

Für 87,99 Euro bei Amazon erhältlich

Mein Fazit zum Tronsmart Halo 100: Für den Partygebrauch ist der Speaker aus dem Hause Geekbuy aufgrund seines niedrigen Preises, seines Dual-Audio-Modus’ und seiner Maximallautstärke eine solide Alternative zu teureren Geräten. Um allein oder in ruhiger Umgebung Musik zu genießen, würde ich aber auf ein Gerät von höherer Qualität setzen, wenn ihr klaren Sound auch so gerne habt, wie ich. Der Tronsmart Halo 100 ist jetzt für 87,99 Euro bei Amazon erhältlich.