Ivory: Neuen Mastodon-Account jetzt direkt in der App erstellen

Das dezentrale soziale Netzwerk Mastodon wächst und gedeiht. Das kleine Entwicklerteam von Tapbots hat nach der API-Sperre durch Twitter die eigene Arbeit am eigenen Twitter-Client Tweetbot gänzlich eingestellt und konzentriert sich nun voll und ganz auf die Entwicklung der Mastodon-App Ivory (App Store-Link), die Ende Januar im App Store erschienen ist.

Auch bei mir ist der Client für iPhone und iPad täglich im Einsatz, so unter anderem, um Beiträge für unseren appgefahren-Account @appgefahren@techhub.social zu posten. Mittlerweile ist auch schon eine Mac-Version von Ivory in Arbeit, die Alphaversion war über Apples TestFlight allerdings binnen weniger Minuten ausgebucht. Ivory ist rund 124 MB groß und benötigt zur Installation auf iPhones und iPads mindestens iOS/iPadOS 15.5 oder neuer, als Sprache steht bislang Englisch zur Verfügung.

Wer zuvor schon Tweetbot von Tapbots genutzt hat, wird sich bei Ivory 1:1 zuhause fühlen: Das gleiche Layout, die selben Schriftarten, der Ungelesen-Zähler am oberen rechten Bildschirmrand – hier haben die Tapbots-Entwickler wieder einmal eine ganze Menge richtig gemacht. Aktuell befindet sich Ivory noch im Early Access-Stadium, sprich, die Entwickler haben die App bereits veröffentlicht, auch wenn einige Funktionen noch fehlen. Diese werden laut Aussage auf der Ivory-Website kontinuierlich nachgereicht werden.

v1.3 erlaubt Löschen eines Kontos aus der Instanz

Nun hat man einen weiteren Schritt vorwärts gemacht und Version 1.3 von Ivory im App Store veröffentlicht. In der neuen Version wird es vor allem neuen Nutzern und -Nutzerinnen von Mastodon einfacher gemacht, sich einen Account für das dezentrale soziale Netzwerk zu erstellen.

In v1.3 von Ivory können neue User endlich ein Konto für Mastodon direkt in der App erstellen. Das macht den gesamten Prozess einheitlicher, da Mastodon für Menschen, die mit der Idee eines dezentralen Netzwerks noch nicht vertraut sind, zunächst verwirrend erscheinen kann. Öffnet man nun also zum ersten Mal Ivory, wird man von der App angeleitet, ein Mastodon-Konto zu erstellen, sofern noch keines vorhanden ist. Laut des Entwicklerteams von Tapbots wurden weitere Verbesserungen vorgenommen, um den Anmelde-Prozess so intuitiv wie möglich zu gestalten.

Zusätzlich zu diesen Verbesserungen bietet Ivory 1.3 auch die Möglichkeit, ein Konto aus einer Instanz zu löschen, wenn es aus Ivory entfernt wird. Außerdem wurden mit diesem Update eine Reihe von Fehlern behoben, was die Stabilität der App zusätzlich erhöhen sollte. Mit dem letzten Update auf v1.2 fügte Ivory Optionen zum Bearbeiten von Beiträgen, Melden von Usern, eine Übersetzungsunterstützung und mehr hinzu. Außerdem können Personen mit einem aktiven Tweetbot-Abonnement nun ihr verbleibendes Abo auf Ivory übertragen.