WatchGPT: Bekannter Bot ChatGPT jetzt für die Apple Watch

Nutzt ihr ChatGPT bereits regelmäßig und wünscht euch eine Möglichkeit, die Antworten des OpenAI-Chatbots auch auf der Apple Watch lesen zu können? Dann gibt es eine Lösung: Mit der App WatchGPT des holländischen Entwicklers Hidde van der Ploeg könnt ihr ab sofort direkt vom Handgelenk aus mit ChatGPT interagieren.

Wollt ihr ChatGPT über eure Apple Watch eine Frage stellen, könnt ihr das entweder via Sprach- oder via Texteingabe tun. Die Antworten werden euch direkt auf dem Display eurer Watch präsentiert. Zusätzlich könnt ihr die Antworten dann bequem per Nachricht, E-Mail oder über andere Apps mit anderen Personen teilen.

Das App-Interface ist derzeit verfügbar in Englisch, Niederländisch, Spanisch und Französisch. Fragen an den Chatbot könnt ihr aber auch auf Deutsch stellen. Außerdem könnt ihr die App als Komplikation einrichten, um schnell darauf zugreifen zu können.

Kommendes Update mit weiteren Funktionen

Entwickler Hidde van der Ploeg hat außerdem bereits das nächste Update angekündigt, das den Funktionsumfang der App um einiges mehr erweitern soll. In Planung sind dabei folgende neue Features:

Künftig soll es möglich sein, eine gesamte Unterhaltung mit dem Chatbot via WatchGPT zu führen. In der aktuellen Version ist es bisher lediglich möglich, eine einzelne Frage zu stellen

Die Komplikation soll direkten Text- oder Sprachinput erlauben

Einen eigenen API-Schlüssel verwenden zu können, um die App unabhängig vom Server des Entwicklers zu laden

Historien-Funktion

Option, Sprachinput als Default zu setzen

Option, die Antworten des Chatbots vorlesen zu lassen

Für 4,99 Euro im App Store laden

WatchGPT könnt ihr für einmalig 4,99 Euro im App Store herunterladen. Systemvoraussetzung ist watchOS 9.0 oder höher.