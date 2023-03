Mini Motorways bei Apple Arcade bekommt neue südkoreanische Busan-Karte

Mini Motorways (App Store-Link) stammt aus der Feder der Macher von Mini Metro und hat jetzt per Update neue Inhalte bekommen. Das Spiel ist nur bei Apple Arcade erhältlich und ab sofort in Version 1.9 vorliegend. Als neue Karte wurde die Stadt Busan in Südkorea hinzugefügt.

Pack deine Koffer und vergiss deinen Sonnenhut nicht, wenn du dich auf den Weg zur neuesten Attraktion von Mini Motorways machst: der Küstenstadt Busan! Erkunde die farbenfrohe südöstliche Spitze der koreanischen Halbinsel, wo der Nakdong-Fluss in den Hafen von Busan mündet.

Weiterhin gilt es Stationen und Häuser so zu verbinden, dass auf den Straßen kein Chaos entsteht. Als Verkehrsplaner gilt es die Personen schnellstmöglich von A nach B zu bringen. Je komplexer das Spiel wird, desto chaotischer wird es. Man muss einen guten Überblick haben und die Stadt in Bewegung halten. Ich mag das Spielprinzip einfach und ab sofort gibt es eine neue Karte und somit weiteren Spielspaß.

Mini Motorways ist 154,4 MB groß und für iPhone, iPad und Apple TV verfügbar. Insofern ihr ein aktives Apple Arcade Abonnement habt, schaut euch das Spiel doch mal an.