Twitter: Neue Emoji-Reaktionen für Direktnachrichten

Habt ihr bei iMessage schon einmal eine Reaktion auf eine Nachricht versendet? Wenn man auf eine Nachricht länger drückt, kann man eine Reaktion verschicken, zum Beispiel ein Herz oder einen „Daumen nach oben“. Eine ähnliche Funktion bietet ab sofort auch Twitter (App Store-Link) an.

In den Direktnachrichten kann man nun eine Emoji-Reaktion versenden. Im Web wird dafür ein Herz-Icon mit einem Pluszeichen angezeigt. In der mobilen Applikation müsst ihr einfach doppelt auf die Nachricht tippen. Die Reaktion kann dabei jederzeit entfernt werden – für alle Chat-Teilnehmer. Jeder Chatpartner wird über eine neue Emoji-Reaktion informiert.

Say more with new emoji reactions for Direct Messages!

To add a reaction, click the ❤️➕ icon that appears when you hover over the message on web or double tap the message on mobile and select an emoji from the pop-up.

For more about DM reactions: https://t.co/sdMumGDBYl https://t.co/QxMVmGt8eY

— Twitter Support (@TwitterSupport) 22. Januar 2020