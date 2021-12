Ugreen HiTune X6: In-Ears mit ANC kosten aktuell nur 48,99 Euro statt 69,99 Euro

Ich habe die Ugreen HiTune X6 (Amazon-Link) jetzt schon ein paar Wochen hier im Büro und ab und zu im Einsatz. Passend zur aktuellen Rabattaktion möchte ich auch meine Erfahrungen mit den Kopfhörern schildern. Um nur 48,99 Euro statt 69,99 Euro zu zahlen, müsst ihr den 10 Euro Rabattgutschein auf der Produktseite aktivieren und zusätzlich den Code HITUNEX6A8 im Warenkorb eingeben.

Die HiTune X6 bieten kombiniert eine Spielzeit von rund 26 Stunden, kommen mit Bluetooth 5.1 und haben sogar eine Geräuschunterdrückung mit an Bord. Die In-Ears sitzen gut im Ohr, im Lieferumfang gibt es drei unterschiedlich große Silikonaufsätze. Das Case ist einfach gestaltet, aber voll okay – aufladen kann man via USB-C. Kabelloses Laden wird nicht unterstützt.

Der Klang ist sehr Bass betont, mir persönlich ist das sogar etwas zu viel. Wer hingegen gerne ordentlich Bass im Ohr hat, ist hier an der richtigen Adresse. Insgesamt ist der Sound für die Preisklasse voll in Ordnung, vergleichbar mit den AirPods ist dieser aber nicht. Gleiches gilt auch für die aktive Geräuschunterdrückung. Es werden Umgebunggeräusche gefiltert, aber längst nicht so gut wie bei den AirPods Pro.

Über einfache Touch-Gesten auf die In-Ears kann man Songs weiter schalten, die Lautstärke erhöhen oder erbeb Abruf anbeten oder beenden. Mit einem längeren Klick aktiviert beziehungsweise deaktiviert man den ANC-Modus, mit einem noch längeren Klick wird der verbundene Sprachassistent aktiviert.

Die Ugreen HiTune X6 sind solide In-Ears, mit durchschnittlichen Klang und viel Bass. Die Verarbeitung ist einfach, aber gut. Für 48,99 Euro gibt es ein schönes Gesamtpaket.