WhatsApp: 7 Milliarden Sprachnachrichten werden pro Tag verschickt

Pro Tag werden auf WhatsApp (App Store-Link) über 7 Milliarden Sprachnachrichten verschickt. Die Sprachnachrichten sind und werden immer beliebter und genau aus diesem Grund wurde die Funktion in den letzten Monaten immer wieder optimiert. Heute macht WhatsApp noch einmal auf die wichtigsten Änderungen aufmerksam:

Zahlreiche Funktionen sind schon etwas länger verfügbar, zuletzt hat das Feature „Wiedergabe außerhalb des Chats“ die Beta-Phase verlassen und wurde für alle bereitgestellt.

Dank der Sprachnachrichten-Funktion können sich WhatsApp Benutzer schneller, einfacher und auch auf einer persönlicheren Ebene miteinander austauschen. Denn Gedanken und Gefühle lassen sich mit der Stimme oft viel natürlicher ausdrücken als in einer Textnachricht. Darum sind Sprachnachrichten in vielen Situationen zur beliebtesten Form der Kommunikation auf WhatsApp geworden. Sie sind für jeden einfach zu verwenden: für die Verwandten, die nicht gerne schreiben, für die Freunde, die dir eine Geschichte erzählen wollen, für die Kollegen, die ein paar aufmunternde Worte brauchen – oder für dich, wenn du am Ende eines langen Tages die Stimme deines Partners hören möchtest.