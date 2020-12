18. Türchen im appgefahren Adventskalender mit Tineco

Wenn ich im Oktober mit Herstellern und Presseagenturen telefoniere, um den Adventskalender zu organisieren, frage ich auch immer nach neuen Kunden und Herstellern, die wir bisher noch nicht kennen. Schließlich möchte ich euch zwischen den vielen bekannten Namen wie Sonos, Nuki oder Eve auch das eine oder andere bisher unbekannte Produkt als Gewinn anbieten können.

mehr rund um den Tineco A11 Master erfahren

Heute ist genau so ein Tag. Zusammen mit dem Staubsauger-Hersteller Tineco verlosen wir heute einen A11 Master. Der kabellose Staubsauger hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 389 Euro und dürfte mit seiner Saugleistung in jedem Haushalt ein echter Helfer im Alltag sein.

Neben zwei Akkus mit knapp einer Stunde Laufleistung und einer Tiefenreinigung von Teppichen bietet der A11 Master auch zahlreiches Zubehör wie verschiedene Aufsätze, eine Wandhalterung oder einen biegsamen Verlängerungsschlauch, mit dem man garantiert in jede Ecke kommt.

Unser Adventskalender biegt auf die Zielgerade ein. Nach dem heutigen Tag werden wir noch sechs weitere Türchen öffnen. Abgesehen vom Wochenende versuchen wir die Pakete so schnell wie möglich zu verschicken, so dass noch einige von euch eine tolle Überraschung unter den Weihnachtsbaum legen können. In der kommenden Wochen haben wir auch noch etwas für eure Kids dabei, schaut also jeden Tag vorbei!