Ab 5. Oktober: Apple wird Preise im App Store drastisch erhöhen

Als würde es in diesen Tagen nicht schon genug wunderbare Nachrichten geben, hat uns Apple in der Nacht mit einer ganz besonderen Ankündigung beglückt: Es wird eine Preiserhöhung im App Store geben. Grund dafür ist unter anderem der im Vergleich zum US-Dollar schwache Euro. Dazu schreibt Apple in einer E-Mail an registrierte Entwicklerinnen und Entwickler:

„Ab dem 5. Oktober 2022 werden die Preise für Apps und In-App-Käufe (mit Ausnahme von automatisch verlängerbaren Abonnements) im App Store in Chile, Ägypten, Japan, Malaysia, Pakistan, Polen, Südkorea, Schweden, Vietnam und allen Gebieten, die den Euro verwenden, erhöht.“

Apple hat auch gleich eine neue Übersicht mit den einzelnen Preisstufen erstellt, die ihr hier herunterladen könnt. Hier eine Übersicht über die ersten zehn regulären Preisstufen:

Preisstufe 1: 0,99 – 1,19 Euro

Preisstufe 2: 1,99 – 2,49 Euro

Preisstufe 3: 2,99 – 3,49 Euro

Preisstufe 4: 3,99 – 4,99 Euro

Preisstufe 5: 4,99 – 5,99 Euro

Preisstufe 6: 5,99 – 6,99 Euro

Preisstufe 7: 6,99 – 7,99 Euro

Preisstufe 8: 7,99 – 9,99 Euro

Preisstufe 9: 8,99 – 10,99 Euro

Preisstufe 10: 9,99 – 11,99 Euro

Wenn man sich überlegt, dass die günstigsten Apps zu Beginn des App Stores noch 69 Cent gekostet haben, dann ist die Preissteigerung in den letzten Jahren schon extrem.

Für Entwicklerteams wird es im Euro-Raum trotzdem noch Möglichkeiten geben, Apps günstiger als 1 Euro anzubieten. Es gibt alternative Preisstufen unter anderem bei 49 Cent und 99 Cent. Am Ende bedeutet das aber auch, dass von Apple weniger Geld ausbezahlt wird.