Basic Apple Guy: Designer kreiert tolle M2-MacBook Air-Wallpaper

Falls ihr bei Twitter unterwegs seid und euch für alle Themen rund um Apple interessiert, solltet ihr unbedingt auch den Account von Basic Apple Guy auf dem Schirm haben. Der kanadische Blogger widmet sich aktuellen Themen Apples und stellt darüber hinaus auch immer wieder tolle Designs und Wallpaper zur Verfügung.

So gibt es für viele Apple-Geräte passende Wallpaper, aber vor allem für MacBooks aller Art entsprechende Hintergrundbilder, die sich kostenlos von der Basic Apple Guy-Website (https://basicappleguy.com/) herunterladen lassen. Der Designer stellt auch ganze Wallpaper-Sets, mit denen ihr im gleichen Design MacBooks, iPads und iPhones schmücken könnt, zur Verfügung. Beispiele dafür sind die Serien „Elements“ mit schlichten leuchtenden Kurvenschwüngen, „Apple Pixel Park“ in Retro-Optik, oder auch „Trust the Process(or)“, die einen Würfel im Apple Chip-Design zeigen.

Besonders beliebt sind die schematischen MacBook-Grafiken, die das Innenleben des Apple-Laptops zeigen. Im Januar dieses Jahres hat Basic Apple Guy diese Serie schon für die aktuelle MacBook Pro-Generation an den Start gebracht. Mit der Veröffentlichung des neuen M2 MacBook Air im Juli dieses Jahres hat der Designer seine Wallpaper-Reihe nun auch für das aktuellste MacBook-Modell aktualisiert. Er erklärt:

„Ich habe fünf Farbvarianten für das neue M2-Schema erstellt: Schwarz, Silber, Starlight, Space Grey und Midnight. Die Midnight-Farbe solltest du dir auf jeden Fall ansehen, denn sie ist wirklich das Tüpfelchen auf dem i. Außerdem habe ich ein paar Alternativen hinzugefügt, bei denen der M2-Chip mit einem anderen Farbverlauf hervorgehoben wurde, um ihm ein bisschen mehr Pep zu verleihen.“

Die insgesamt zehn verschiedenen Farbvarianten des Hintergrundbilds für das M2 MacBook Air können auf der Detailseite des Basic Apple Guy-Blogs heruntergeladen werden. In seinem Artikel berichtet der Designer auch über den Entstehungsprozess der Wallpaper. Klickt euch gerne rein – welche Variante ist euer Favorit?

Fotos: Basic Apple Guy.