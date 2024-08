CollaNote: Kollaboratives Notiz-Werkzeug jetzt in Version 3.0 im App Store

Wer gemeinsam an Dokumenten und Skizzen arbeiten will, kann seit einiger Zeit auch Apples kostenlose Freeform-App für diese Zwecke verwenden. Wer weiterführende Funktionen für kollaborative Arbeit benötigt, greift jedoch zu Drittanbieter-Apps wie CollaNote (App Store-Link).

Das Notiz- und Skizzen-Tool hat nun ein Update spendiert bekommen, das die App auf Version 3.0 anhebt und gleichzeitig einige spannende neue Features integriert. Vom Entwicklerteam von Zauberberg Lab heißt es, die aktuelle Aktualisierung sei „unser größtes Update aller Zeiten“. Es gibt unter anderem eine komplett neu gestaltete Benutzeroberfläche, unter anderem mit einer Neugestaltung des Start- und Notizbildschirms.

In der neuen Benutzeroberfläche lassen sich Notizen, Planer und Lernkarten nun noch besser einsehen und verwalten. Über eine neue Seitenleiste können Favoriten schnell hinzugefügt werden, eine Adressleiste ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Ordnern. Beim Anfertigen von Notizen hat man nun Zugriff auf eine erweiterte Werkzeugleiste, zu der jetzt insgesamt 16 Tools gehören, beispielsweise eine Audioaufnahme, Text, Stifte, Übersetzungen und ein KI-Assistent. Apple Pencil Pro-User profitieren mit „Infinite Arc Menu“ von zusätzlichen Gestensteuerungen.

Version 3.0 integriert KI-basierte Funktionen

Wie viele andere Software-Lösungen integriert auch CollaNote in Version 3.0 Künstliche Intelligenz in die eigene App. Ein KI-gesteuerter Handschrift-Rechner, der mathematische Probleme direkt aus handschriftlichen Notizen löst, hält Einzug, ebenso wie KI-generierte Aufkleber, die sich über das Aufkleber-Menü selbst erstellen lassen, und ein KI-Assistent, mit dem sich chatten und Hilfe erhalten lässt.

Weiterhin gibt es auch neue Werkzeuge für produktives Arbeiten in CollaNote 3.0: Die Audiorecorder-Funktion wurde verbessert und findet sich jetzt in der scrollbaren Werkzeugleiste. Darüber hinaus wurde auch das Übersetzungs-Tool verbessert, unter anderem mit einer Unterstützung für AirPods, mit einer Wischgeste zum Verstecken des Ergebnisfensters und einer Option, den übersetzten Text laut mit einem Fingertipp anhören zu können.

CollaNote steht ab sofort als kostenloser Download für iPhones und iPads in Version 3.0 ab iOS/iPadOS 14.0 oder neuer im deutschen App Store bereit. Wer auf alle Features zugreifen will, kann die Premium-Version aktuell mit 50 Prozent Rabatt per In-App-Kauf zum Preis von 6,95 Euro freischalten.