Deutsche Post: Erhöhung von Briefporto ab 2024 „zwingend notwendig“

Wer heutzutage Briefe über die Deutsche Post verschickt, kann praktischerweise die hauseigene Post & DHL-App (App Store-Link) für diese Zwecke nutzen. Dort lassen sich nicht nur Postfilialen und Packstationen in der Nähe finden, sondern auch Versandmarken für Pakete erstellen und Briefporto digital erwerben.

Doch schon im nächsten Jahr dürfte es erneut teurer werden, wenn man Briefe versenden möchte. Wie die Deutsche Post auf ihrer Website bekanntgegeben hat, hat man einen Widerruf der noch bis Ende 2024 gültigen Preisstruktur bei der Bundesnetzagentur beantragt. Auf der sogenannten „Price-Cap-Maßgrößenentscheidung“ basiert die Genehmigung der derzeitigen Briefpreise. Nikola Hagleitner, Vorstandsmitglied bei der Deutschen Post, begründet das Vorhaben mit gestiegenen Kosten.

„Eine Erhöhung der Preise fällt uns in Hinblick auf die berechtigten Interessen unserer Kundinnen und Kunden nicht leicht. Aber Fakt ist, dass die von der Behörde ursprünglich unterstellten Kosten und Briefmengenentwicklungen so nicht eingetreten sind. Angesichts drastisch gestiegener Kosten durch Inflation, höhere Energiepreise und den sehr hohen Tarifabschluss 2023 sowie deutlich stärker abnehmende Briefmengen führt an einer vorzeitigen Erhöhung des Portos kein Weg vorbei.“