Deutschlandticket: 49 Euro ÖPNV-Ticket ist beschlossene Sache

Das 9-Euro-Ticket war ein voller Erfolg. Schnell wurden Rufe nach einem dauerhaften Nachfolger laut und nachdem lange über ein Deutschlandticket gesprochen wurde, gibt es jetzt Nägel mit Köpfe. Das 49-Euro-Deutschlandticket ist beschlossene Sache und soll direkt ab nächstes Jahr verfügbar gemacht werden.

Volker Wissing:

Attraktiv, digital, einfach: Mit dem heutigen Beschluss ist der Weg frei für die größte ÖPNV-Tarifreform in Deutschland. Noch nie war es für die Menschen in unserem Land so einfach, Bus und Bahn zu nutzen. Wir denken Mobilität neu und schützen das Klima durch attraktive Angebote.

Das neue Deutschlandticket wird dann in allen regionalen Verkehrsverbünden in Deutschland gelten. Der Preis von 49 Euro scheint aber noch nicht in Stein gemeißelt, denn das Ticket wird in den ersten zwei Jahren „zu einem Einführungspreis von 49 Euro pro Monat“ angeboten – spätere Preisanpassungen sind also möglich.

Für die Finanzierung zahlt der Bund ab 2023 jährlich 1,5 Milliarden Euro an die Länder, kann diesen Betrag aber anteilig kürzen, sollte das Ticket nicht zum 1. Januar 2023 eingeführt werden.