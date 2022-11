Google Street View: iOS-App wird Ende März 2023 eingestellt

Google bietet für Street View schon lange eine eigene App an: Google Street View (App Store-Link). Doch neue Hinweise deuten darauf hin, dass die dedizierte Street View-App für iOS und Android in Kürze eingestampft wird. Ein Banner zeigt an, dass der Support für die App am 21. März 2023 enden wird.

Mit der Google Street View-App konnte man nicht nur alle Inhalte abrufen und ansehen, sondern auch eigene 360-Grad-Bilder erstellen und hochladen. Street View bleibt weiterhin über Google Maps verfügbar, wer 360-Grad-Fotos hochladen möchte, wird zur Web-App Street View Studio weitergeleitet.

Look Around von Apple

Seit diesen Sommer ist die Look Around-Funktion von Apple in ganz Deutschland verfügbar. Das Pendant zu Google Street View bietet deutlich neuere Inhalte und ist eben in ganz Deutschland nutzbar. Die Daten von Street View sind oftmals sehr veraltet, außerdem sind zahlreiche Städte gar nicht mit dabei.