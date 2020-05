Facebook kauft GIPHY für 400 Millionen US-Dollar

Die kleinen Wackelbildchen sind sehr beliebt und können Emotionen besser ausdrücken. Und die Datenbank von GIPHY (App Store-Link) zählt zu den größten und bietet eine riesige Auswahl. Fortan agiert GIPHY aber nicht mehr selbstständig, sondern gehört zu Facebook. Zuckerberg hat GIPHY für rund 400 Millionen US-Dollar gekauft.

Während GIPHY schon in Instagram, Facebook und WhatsApp integriert ist, soll vor allem die Vernetzung mit Instagram verbessert werden. Für Instagram würde das bedeuten, dass es noch mehr Wackelbilder für Stories und Direktnachrichten gibt. Die Nutzung über die Facebook-Apps macht schon jetzt mehr als rund 50 Prozent des Traffics aus.

GIFs und Sticker geben den Menschen sinnvolle und kreative Möglichkeiten, sich auszudrücken. Wir sehen die Positivität in der Art und Weise, wie die Menschen heute GIPHY in unseren Produkten verwenden, und wir wissen, dass das Zusammenbringen der Kreativität und des Talents des GIPHY-Teams mit unserem nur beschleunigen wird, wie die Menschen die visuelle Kommunikation nutzen, um in Kontakt zu bleiben.