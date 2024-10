Glympse: Update auf Version 4.0 bringt neue Premium-Teilen-Funktion

Mit Glympse (App-Store-Link) könnt ihr vorübergehend euren Standort in Echtzeit teilen. Die beliebte App hat nun ein Update auf Version 4.0 erhalten und bietet neben einer modernisierten Benutzeroberfläche nun auch eine „Premium Teilen“-Funktion an. Dieses neue Feature dürfte vor allem für Selbstständige und Unternehmen interessant sein. Was es genau damit auf sich hat, erfahrt ihr im Beitrag.

Mit „Premium Teilen“ können Unternehmen und Selbstständige das Erscheinungsbild der Glympse-App anpassen, indem sie beispielsweise das eigene Logo oder die Farbpalette des Unternehmens hinterlegen. Dadurch wirkt die App wie ein Teil des eigenen Unternehmens. Zielgruppe sind vor allem Unternehmen, die Mitarbeiter im Außendienst beschäftigen und es diesen ermöglichen wollen, ihren Standort im Voraus mit den Kunden zu teilen.

Glympse nennt als potenzielle Zielgruppen unter anderem Handwerksbetriebe, Reinigungsunternehmen oder Taxiunternehmen. Die Funktion soll es Unternehmen ermöglichen, ihre Kunden in Echtzeit darüber zu informieren, wann der Handwerker, Techniker oder Fahrer eintreffen wird. Dazu genügt es, den Standort einmalig freizugeben und zu teilen. Der Kunde wird, auch wenn er nicht über die Glympse-App verfügt, in Echtzeit über die (voraussichtliche) Ankunft des Dienstleisters informiert. Unternehmen können dabei selbst bestimmen, wie lange der Standort jeweils geteilt wird.

Glympse ist kostenlos für private User

Glympse kostet in der Premium-Version 99,99 Euro jährlich bzw. 9,99 Euro monatlich. Private User zahlen weiterhin nichts für die Nutzung von Glympse. Habt ihr die App als Einzelperson geladen, könnt ihr schnell und einfach eure Freunde über euren Standort informieren, wenn ihr euch beispielsweise zu einem gemeinsamen Treffen verabredet habt und ihr noch auf dem Weg zum Treffpunkt seid. Das geht auch dann, wenn eure Freunde die Glympse-App nicht geladen haben.